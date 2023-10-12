Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Söylemez kardeşlere iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

SÖYLEMEZ'İN AVUKATI HEYETİ REDDETTİ Sanıklar mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti. Duruşmada söz alan Mehmet Faysal Söylemez 'in avukatı Coşkun Atılgan, "Hiçbir delil toplamadan Kıbrıs 'tan gelen paçavralarla müvekkilim hakkında karar vereceksiniz. Sizin kararınız belli. Tarafsız değilsiniz. Bağımsız değilsiniz. Mahkemenizin dosyadan çekilmesini talep ediyoruz. Çekilmediğiniz takdirde ayrı heyetinizi reddediyoruz" dedi.

Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 4 şüphelinin ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. İddianamede, Halil Falyalı'nın öldürülmesinin Eylül'de planlandığı ancak Falyalı cezaevinde olduğu için 6 ay sonra gerçekleştirildiği belirtiliyor. İddianamede, son derece planlı ve profesyonel bir şekilde işlendiği de kaydediliyor.