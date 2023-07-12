Emniyet teyakkuza geçti: Esrarengiz bir suikaste kurban giden Halil Falyalı'nın abisi intikam için...

Tarihler 8 Şubat 2022'yi gösterdiğinde KKTC şok bir infazla sarsıldı. Halil Falyalı, Girne'deki malikanesinden çıktıktan sonra uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Şoförü Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise hastanede ölürken polis düğmeye bastı. Suikastı işledikleri iddia edilen Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez tutuklandı.

Söylemez kardeşlerin iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıla kadar hapisleri istenirken dün şok bir gelişme yaşandı. Hüsnü Falyalı'nın, kardeşinin intikamını almak için 4 tetikçiyi Türkiye'ye yolladığı anlaşıldı. Falyalı'nın H. K., C. L., F. K. ve S. Ç. isimli kişileri Türkiye'ye gönderdiği saptandı. İddiaya göre Hüsnü Falyalı'nın, kardeşinin korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık'ı da cinayetten sorumlu tuttuğu, bu kişilerle onların tahliye edilmesi durumunda 'hesaplaşacağı' da ortaya çıktı!