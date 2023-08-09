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Değişimciler ayaklandı! Kılıçdaroğlu'ndan 'Manisa' darbesi yiyen Özgür Özel, İmamoğlu gibi kendini yollara vuruyor: "İstifa edecek" kulisi

CHP'deki 'değişim' ateşi harlanarak büyüyor... Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği koltuk yarışında dara düşen Ekrem İmamoğlu, çözümü kendini yollara vurmakta buldu. Çoğunluğu Kılıçdaroğlu'na oy veren Alevi delegelerden oy almak için planlı ziyaretler gerçekleştirdi. Bir yandan da gözler geride bıraktığımız günlerde genel başkanlığa talip olan Özgür Özel'e çevildi. Kılıçdaroğlu'ndan 'Manisa' darbesi yiyen Özel'in İmamoğlu gibi şehir turlarına çıkacağı, grup başkanlığı görevinden de istifa edeceği kulislerde konuşuluyor. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 08:44 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 09:06
Değişimciler ayaklandı! Kılıçdaroğlu’ndan ’Manisa’ darbesi yiyen Özgür Özel, İmamoğlu gibi kendini yollara vuruyor: İstifa edecek kulisi

Türkiye yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik ediyor.

Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca kendini yollara vurdu.



TURİST EKREM
CHP'li İBB Başkanı İstanbul'un sorunlarını görmezden gelerek Elazığ ve Tunceli'ye rota çizdi. İmamoğlu il gezilerinin Elazığ ve Tunceli sınırılı olmayacağını, Nevşehir ve Çanakkale'ye de gideceğini ilan etti.

ALEVİ KARTINI AÇTI
Öte yandan Tunceli'de cemevi ve türbe ziyaretleri yapan, Alevi dedeleriyle bir araya gelen, dilek ağacına bez bağlayıp mum yakan İmamoğlu'nun daha sonrasında Hacıbektaş'a gideceğini açıklaması, Alevi delegelerden oy almak için girişilen planlı ziyaret turunu da açık etti.



"DEĞİŞİMCİLER SAHADA" MESAJI
CHP Genel Merkezi'ne 'değişimciler sahada' mesajı vermekten geri durmayan Ekrem İmamoğlu, "Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım" diyerek Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulundu.

Bir yandan da zoom cuntasının aktörlerinden olan, 'değişim' talebini yüksek perdeden dillendiren Özgür Özel'e de dikkat çekmekte fayda var.



Hatırlanacağı üzere Özel, geride bıraktığımız günlerde "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek adaylığını ilan etmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ÖZEL' HAMLE! MEMLEKETİNDEN VURDU
Brütüs vari bu çıkış sonrası Kılıçdaroğlu'nun hamlesi gecikmedi... Bay Bay Kemal, Özgür Özel'in seçim bölgesi Manisa'da istifalarla düşen il yönetimine yeni atamalar yaptı. 24 üyenin istifasıyla düşen örgütün başına genel merkeze yakın olduğu belirtilen Ali Kuyumcu getirildi. Kuyumcu başkanlığındaki yönetim önümüzdeki ilçe ve il kurultaylarını yürütmek üzere göreve başladı. İstifalar sonucu düşen eski yönetimin ise Özel'e yakın olduğu konuşuluyor.

Yeni atanan Ali Kuyumcu ve arkadaşlarının eski İl Başkanı Semih Balaban ile yakın oldukları ortaya çıktı. Balaban ve Özel'in aralarının açık olduğu biliniyor.

Özel'in temsilcisi olduğu il yönetiminin istifasını Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda öğrendiği, gelişmeden haberinin olmadığı öğrenildi.



İMAMOĞLU GİBİ KENDİNİ YOLLARA VURACAK
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Özgür Özel'in de Ekrem İmamoğlu gibi kendini yollara vuracağı, grup başkanlığı görevinden de istifa edeceği iddia edildi.

Bu doğrultuda Özel'in Anadolu turunu Kılıçdaroğlu'ndan darbe yediği Manisa'dan başlatacağı kulislerde konuşuluyor.



İMAMOĞLU ÖZEL'İ DESTEKLEYECEK
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık yarışına girmeyeceği, aday olması halinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyeceği konuşulanlar arasında.

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