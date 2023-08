Değişimciler ayaklandı! Kılıçdaroğlu'ndan 'Manisa' darbesi yiyen Özgür Özel, İmamoğlu gibi kendini yollara vuruyor: "İstifa edecek" kulisi

Türkiye yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik ediyor. Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntası na kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu , Kemal Kılıçdaroğlu 'nu yutamayınca kendini yollara vurdu.





"DEĞİŞİMCİLER SAHADA" MESAJI

CHP Genel Merkezi'ne 'değişimciler sahada' mesajı vermekten geri durmayan Ekrem İmamoğlu, "Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım" diyerek Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulundu.



Bir yandan da zoom cuntasının aktörlerinden olan, 'değişim' talebini yüksek perdeden dillendiren Özgür Özel'e de dikkat çekmekte fayda var.







Hatırlanacağı üzere Özel, geride bıraktığımız günlerde "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek adaylığını ilan etmişti.



KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ÖZEL' HAMLE! MEMLEKETİNDEN VURDU

Brütüs vari bu çıkış sonrası Kılıçdaroğlu'nun hamlesi gecikmedi... Bay Bay Kemal, Özgür Özel'in seçim bölgesi Manisa'da istifalarla düşen il yönetimine yeni atamalar yaptı. 24 üyenin istifasıyla düşen örgütün başına genel merkeze yakın olduğu belirtilen Ali Kuyumcu getirildi. Kuyumcu başkanlığındaki yönetim önümüzdeki ilçe ve il kurultaylarını yürütmek üzere göreve başladı. İstifalar sonucu düşen eski yönetimin ise Özel'e yakın olduğu konuşuluyor.



Yeni atanan Ali Kuyumcu ve arkadaşlarının eski İl Başkanı Semih Balaban ile yakın oldukları ortaya çıktı. Balaban ve Özel'in aralarının açık olduğu biliniyor.



Özel'in temsilcisi olduğu il yönetiminin istifasını Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda öğrendiği, gelişmeden haberinin olmadığı öğrenildi.