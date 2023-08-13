CHP’li İBB iş bilmezliğini PR ile perdeleyip AK Parti projelerine çöktü! Reklamı olan kendisi olmayan metro: Ataköy - İkitelli

İBB'nin açılışını yapmadığı hizmetleri bilbortlarda açmış gibi reklamını yapmasının doğru olmadığını belirten vatandaşlardan A.K., "İBB projesini durdurduğu Ataköy İkitelli metrosunun açtık diye reklamını bilbortlarda yapmaktadır. Bu metronun durakların üç tanesi Yenibosna Mahallesi'nde de AK Parti döneminde yapımı başlayan Çobançeşme metro durağının çalışmalarını durdurdu. (Çobançeşme mevkii, İhlas Metro Durağı ve Doğu Sanayi Sitesi) bilborttaki 'açtık' yazısına göre gittiğim üç durak da kapalı. 153'ü de arayarak durakların kapalı olduğunu şikayette bulundum" dedi.

AK PARTİ'NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJEYE ÇÖKTÜLER Öte yandan söz konusu reklam panosunda Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu ve Haliç Tramvayı 'nı da açtıklarını belirten Ekrem İmamoğlu ve ekibinin göz göre göre AK Parti 'nin hayata geçirdiği projeye çökmesi 'pes' dedirtti. Bilindiği üzere Haliç Tramvayı (Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı) AK Parti döneminde tamamlanmış, test sürüşünü de bizatihi dönemin AK Partili İBB Başkanı Mevlüt Uysal yapmıştı.





İmamoğlu'nun çöktüğü Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının temeli 2014'te AK Parti tarafından atılmış, test sürüşleri de bizatihi AK Partili İBB Başkanı Mevlüt Uysal gerçekleştirmişti.



Ancak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi ahlaki olmayan bir biçimde bu projeleri kendilerine mal etmiş, algı ve PR belediyeciliği yürütmüştü.



İŞ BİLMEZLİĞİN VESİKASI: CİBALİ - EMİNÖNÜ KISMI 4 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR TAMAMLANAMADI

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattının Cibali kısmından Eminönü kısmına uzanan kesiminin aradan geçen 4 yılı aşkın zaman dilimine rağmen hala tamamlanmamış olması, iş bilmezliğin vesikası olarak gözler önüne serildi.