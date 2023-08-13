CHP’li İBB iş bilmezliğini PR ile perdeleyip AK Parti projelerine çöktü! Reklamı olan kendisi olmayan metro: Ataköy - İkitelli

CHP
'li Ekrem İmamoğlu
yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin algı ve PR'a dayalı belediyecilik anlayışı hız kesmeden sürüyor.
2019'daki yerel seçimden bu yana İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan CHP'li İBB yönetimi, sürekli yolda kalan İETT
otobüsleri, aksayan seferler ve bozulan metrolarla vatandaşı canından bezdirdi.
Bir yandan da 'metrolar açıyoruz'
algısını yayan İBB, kimi zaman AK Parti
'nin hayata geçirdiği projelere çökerken kimi zamansa yapılmayan metro hatları ve tamamlanmayan projelerle övünüyor.
Bu durumun son örneği CHP'li İBB'nin Ataköy - İkitelli metrosu yalanıyla bir kez daha gözler önüne serildi.
"AÇTIK" DEDİĞİ METRO KAPALI! REKLAM VAR HİZMET YOK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde Kuleli İlköğretim Okulu binasının hemen yanındaki İBB reklam panosunda "5 metro açtık" şeklinde verdiği hat isimlerinden Ataköy - İkitelli Metrosu'nda AK Parti döneminde yapılan durakların açılmadığı kaderine terk edildiği görüldü.
İBB'nin reklam panosunda açıldığı söylenen Ataköy - İkitelli metrosunun duraklarına giden vatandaş AK Parti döneminde yapılan çalışmalardan başka hiçbir çalışma yapılmadığını ve açılmadığını görünce tepki gösterdi.