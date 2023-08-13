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CHP'li İBB iş bilmezliğini PR ile perdeleyip AK Parti projelerine çöktü! Reklamı olan kendisi olmayan metro: Ataköy - İkitelli

Megakent 2019'dan bu yanan 'mega' sorunlarla boğuşuyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise siyasi ikballeri peşinde koşup hizmet yerine algı ve PR belediyeciliği yapıyor. İmamoğlu'nun 'açtık' diyerek reklamını yaptığı Ataköy - İkitelli Metrosu'nun kaderine terk edildiği görüldü. Öte yandan söz konusu reklam panosunda Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu ve Haliç Tramvayı'nı da açtıklarını belirten Ekrem İmamoğlu ve ekibinin göz göre göre AK Parti'nin hayata geçirdiği projeye çökmesi 'pes' dedirtti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 12:35 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 12:51
CHP’li İBB iş bilmezliğini PR ile perdeleyip AK Parti projelerine çöktü! Reklamı olan kendisi olmayan metro: Ataköy - İkitelli
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin algı ve PR'a dayalı belediyecilik anlayışı hız kesmeden sürüyor.

2019'daki yerel seçimden bu yana İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan CHP'li İBB yönetimi, sürekli yolda kalan İETT otobüsleri, aksayan seferler ve bozulan metrolarla vatandaşı canından bezdirdi.

Bir yandan da 'metrolar açıyoruz' algısını yayan İBB, kimi zaman AK Parti'nin hayata geçirdiği projelere çökerken kimi zamansa yapılmayan metro hatları ve tamamlanmayan projelerle övünüyor.



Bu durumun son örneği CHP'li İBB'nin Ataköy - İkitelli metrosu yalanıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

"AÇTIK" DEDİĞİ METRO KAPALI! REKLAM VAR HİZMET YOK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde Kuleli İlköğretim Okulu binasının hemen yanındaki İBB reklam panosunda "5 metro açtık" şeklinde verdiği hat isimlerinden Ataköy - İkitelli Metrosu'nda AK Parti döneminde yapılan durakların açılmadığı kaderine terk edildiği görüldü.

İBB'nin reklam panosunda açıldığı söylenen Ataköy - İkitelli metrosunun duraklarına giden vatandaş AK Parti döneminde yapılan çalışmalardan başka hiçbir çalışma yapılmadığını ve açılmadığını görünce tepki gösterdi.



İBB'nin açılışını yapmadığı hizmetleri bilbortlarda açmış gibi reklamını yapmasının doğru olmadığını belirten vatandaşlardan A.K., "İBB projesini durdurduğu Ataköy İkitelli metrosunun açtık diye reklamını bilbortlarda yapmaktadır. Bu metronun durakların üç tanesi Yenibosna Mahallesi'nde de AK Parti döneminde yapımı başlayan Çobançeşme metro durağının çalışmalarını durdurdu. (Çobançeşme mevkii, İhlas Metro Durağı ve Doğu Sanayi Sitesi) bilborttaki 'açtık' yazısına göre gittiğim üç durak da kapalı. 153'ü de arayarak durakların kapalı olduğunu şikayette bulundum" dedi.

AK PARTİ'NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJEYE ÇÖKTÜLER
Öte yandan söz konusu reklam panosunda Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu ve Haliç Tramvayı'nı da açtıklarını belirten Ekrem İmamoğlu ve ekibinin göz göre göre AK Parti'nin hayata geçirdiği projeye çökmesi 'pes' dedirtti.

Bilindiği üzere Haliç Tramvayı (Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı) AK Parti döneminde tamamlanmış, test sürüşünü de bizatihi dönemin AK Partili İBB Başkanı Mevlüt Uysal yapmıştı.



İmamoğlu'nun çöktüğü Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının temeli 2014'te AK Parti tarafından atılmış, test sürüşleri de bizatihi AK Partili İBB Başkanı Mevlüt Uysal gerçekleştirmişti.

Ancak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi ahlaki olmayan bir biçimde bu projeleri kendilerine mal etmiş, algı ve PR belediyeciliği yürütmüştü.


İŞ BİLMEZLİĞİN VESİKASI: CİBALİ - EMİNÖNÜ KISMI 4 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR TAMAMLANAMADI
Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattının Cibali kısmından Eminönü kısmına uzanan kesiminin aradan geçen 4 yılı aşkın zaman dilimine rağmen hala tamamlanmamış olması, iş bilmezliğin vesikası olarak gözler önüne serildi.

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