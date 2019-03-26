Proje sunmak yerine "Çözeceğiz. Derman olacağız" gibi genel geçer ifadelerle adaylık sürecini geçiren Ekrem İmamoğlu yine kendini rezil rüsva etti. Beton Ekrem, internette başlattığı algı oyununu ısrarla sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tamamladığı, hatta test sürüşlerini bile gerçekleştirdiği metro ve tramvay hatlarını onlarca internet sitesinde kendisi yapacakmış gibi göstererek vatandaşlardan oy istiyor. CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin yapmış olduğu projeleri, hiç de ahlaki olmayan bir yöntemle kendisi yapacakmış gibi vaatte bulunmaya devam ediyor.

İNTERNETTE SİNSİ ALGI OYUNU

Google reklamları aracılığıyla internette birçok sitede, İmamoğlu'nun fotoğrafının yanında Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ve Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının tanıtımları yer alıyor.

Yapılmış hatları büyük puntolarla kendi fotoğrafının yanına koyan İmamoğlu, hemen peşinden "gelecek istasyon Esenler, Fatih" ifadesini gösteriyor.

HALKI KANDIRABİLECEĞİNİ SANIYOR

CHP'nin adayı böylece, insanların algılarıyla oynayarak hem test sürüşü dahi yapılmış projeyi kendi yapmış gibi gösteriyor, hem de bu proje üzerinden vaatlerde bulunuyor.

GEÇEN HAFTA MEVLÜT UYSAL İKİ HATTIN DA TEST SÜRÜŞÜNÜ YAPMIŞTI

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı tamamlanmış ve test sürüşünü geçtiğimiz hafta salı günü İBB Başkanı Mevlüt Uysal yapmıştı.

Uysal ayrıca, aynı gün Mahmutbey-Mecidiyeköy metrosunun da test sürüşünü yapmıştı. Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı, tam otomatik sürücüsüz metro özelliğiyle Avrupa Yakası'nda ilk olacak.