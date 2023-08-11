Komandolar Suriye’nin kuzeyinde PKK’lı teröristleri avladı!

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere ye verildi:

"Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

DÜN VE BUGÜN TOPLAM 21 TERÖRİST ETKİSİZ!

Böylece dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hâle getirildi."

PENÇE KİLİT'TE 7 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Pençe Kilit Harekat Bölgesinde 7 askerimiz şehit oldu. PKK'lı teröristlerin alçak saldırılarıyla şehit olan askerlerimizin işimleri şu şekilde:

"Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Uzman Çavuş Özkan Lale, Piyade Uzman Çavuş Uğur Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece"