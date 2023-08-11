İstanbul’un toplu taşıma çilesi bitmiyor! Metrobüsler peş peşe kaza yaptı

Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL oldu. Taksilerde kilometre başı ücret ve açılış ücretine yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Taksilerdeki minimum ücret ise yüzde 75'lik artışla 70 TL olarak açıklandı.

ZAMLI TARFİENİN İLK GÜNÜ

Toplu ulaşım araçlarında yeni tarife bugün uygulanmaya başladı. Sabah saatlerinde işe gitmek için metro ve metrobüsü kullanan kimi vatandaşlar zamlı tarifeden haberdarken, kimileri ise, haberdar değildi.

Metrobüsten inen bir kişi, "15 lira şaka gibi. Haberim yoktu. Dün 10 liraya bindim, bugün 15 olmuş. Ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum." diye konuştu.

Metrobüse binen bir vatandaş ise "Çok pahalı bu fiyatlar. Her gün 2-3 tane otobüse inip biniyoruz. Ama bunu karşılayacak gücümüz yok. Bu şartlarda zor. Her gün zam, her gün zam. Ne olacak bu halimiz bilmiyoruz. Pendik'ten geliyorum; Çağlayan'a gidiyorum." dedi.