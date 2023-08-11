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İstanbul'un toplu taşıma çilesi bitmiyor! Metrobüsler peş peşe kaza yaptı

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı toplu taşıma alarm veriyor. Her gün gelen kaza ve arıza haberlerine bugün yenileri eklendi. Üsküdar ve Beyoğlu'nda sabah saatlerinde metrobüs kazaları meydana geldi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 12:43 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 13:05
İstanbul’un toplu taşıma çilesi bitmiyor! Metrobüsler peş peşe kaza yaptı

İstanbullunun toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor.

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iştiraki İETT'nin otobüsleri ve Metro, metrobüsler kaza ve arızalarla gündemden düşmüyor.

PEŞ PEŞE METROBÜS KAZALARI
Her gün gelen kaza ve arıza haberlerine bugün yenileri eklendi.

İLK KAZA BEYOĞLUNDA
Beyoğlu'nda sabah saatlerinde metrobüs kazası yaşandı. Yaşanan iki ayrı metrobüs kazasında yaralanan olmadı.
İlk kaza Beyoğlu Halıcıoğlu istasyonu yakınlarında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Metrobüs, kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.

ÜSKÜDAR'DA METROBÜS METROBÜSE ÇARPTI
Metrobüste bulunan yolcular istasyona yürüyerek gitti.

Saat 08.00 sıralarında ise Üsküdar Altunizade istasyonuna gelen bir metrobüs önünde duran metrobüse çarptı.

Kazanın etkisiyle aracın camları kırılırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

BİR DE ZAM GELDİ
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. İstanbulkart, tam bilet ücreti 9.90 TL'den 15 TL'ye, öğrenci bileti 4.83 TL'den 7.31 TL'ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 777 TL'den bin 177 TL'ye, öğrenci ise 140 TL'den 212 TL'ye çıkarıldı. İstanbul'da Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14.69 TL'den 22.25 TL'ye çıkarılırken, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL oldu.

Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL oldu. Taksilerde kilometre başı ücret ve açılış ücretine yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Taksilerdeki minimum ücret ise yüzde 75'lik artışla 70 TL olarak açıklandı.

ZAMLI TARFİENİN İLK GÜNÜ
Toplu ulaşım araçlarında yeni tarife bugün uygulanmaya başladı. Sabah saatlerinde işe gitmek için metro ve metrobüsü kullanan kimi vatandaşlar zamlı tarifeden haberdarken, kimileri ise, haberdar değildi.

Metrobüsten inen bir kişi, "15 lira şaka gibi. Haberim yoktu. Dün 10 liraya bindim, bugün 15 olmuş. Ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum." diye konuştu.

Metrobüse binen bir vatandaş ise "Çok pahalı bu fiyatlar. Her gün 2-3 tane otobüse inip biniyoruz. Ama bunu karşılayacak gücümüz yok. Bu şartlarda zor. Her gün zam, her gün zam. Ne olacak bu halimiz bilmiyoruz. Pendik'ten geliyorum; Çağlayan'a gidiyorum." dedi.


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