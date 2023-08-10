Müslümanlara nefret kusan boğaz burjuvası Arzu Sabancı’nın yasak aşk bombası: Bir mimarla eşini aldattığı iddiaları yeniden gündem oldu





BOĞAZ'A NAZIR YALIDAN MÜLTECİ DÜŞMANLIĞI

Sabancı daha evvel de Boğaz'a nazır yalısından mülteci düşmanlığını körükleyen paylaşımlarda bulunmuş, toplumun sinir uçlarını kaşımayı hedeflemişti.



Suriyelilerin Türkiye'de bulunmasını 'sessiz işgal' olarak tanımlamıştı. Nitekim Arzu Sabancı'nın akrabaları 2019 yılında Malta vatandaşlığına geçmişti.





PANDEMİ DÖNEMİNDE TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren iş kadını Arzu Sabancı, Beyberbeyi'ndeki 20 milyon dolarlık Mabeyinci Faik Bey Yalısı'ndan çektiği Boğaz manzarasına "Evde durmaktan sıkılmayın, evden dışarı çıkmayın, kendi tam kapanmamızı kendimiz yapalım" ifadelerine kullanmıştı.





ÇOCUKLARI TATİLDE KAYİF YAPMIŞTI

Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı-Hakan Sabancı ve gelini Nazlı Kayı, annelerinin bu tavsiyesini dinlemeyerek soluğu Miami'de almıştı. Skandalın ardından sosyal medyada kullanıcılar 'Aklımızla dalga geçiyor' diyerek tepki göstermişti. "EŞİNİ BİR MİMARLA ALDATTI"

İnsanları dini ve kıyafetlerine göre yargılayıp aşağılayan Arzu Sabancı'nın kişisel hayatındaki skandalları ise bir dönem çok konuşulmuştu.







Oğlu Hakan Sabancı'yla yaşadığı ifşa olayıyla gündem olan Aygün Aydın, Sabancı Ailesi'ni sarsacak iddialarıyla yine gündeme gelmişti. Genç kadın Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'yı hedef almıştı. Aygün Aydın, sosyal medyada kendisine gelen Arzu Sabancı'nın eşini bir mimarla aldattığı mesajlarını yayınlamıştı. Bu iddia konuşulmaya başlayınca Sabancı, eşi Ömer Sabancı ile bir pozunu paylaşarak nazar boncuğu emojisi eklemişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN