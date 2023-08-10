Müslümanlara nefret kusan boğaz burjuvası Arzu Sabancı’nın yasak aşk bombası: Bir mimarla eşini aldattığı iddiaları yeniden gündem oldu

Turist ve mültecileri hedef alarak sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atan Arzu Sabancı tepkilerin odağı oldu.
Turist ve mültecileri hedef alarak sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atan Arzu Sabancı tepkilerin odağı oldu.
MÜSLÜMAN TURİST DÜŞMANLIĞI
Arap ve Müslüman turistleri giyiminden ötürü hedef gösteren Sabancı, "Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı" ifadelerini kullandı.
Sabancı skandal paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Yıllar önce İtalyan bir arkadaşım yaşadığı şehir Roma'daki turist sayısından şikayet ediyordu. Evimizin önü, sokaklar turist dolu, şehrimizi onlar işgal etti, bize yer kalmadı diyordu… Ben de içimden şımarıklık, turist velinimet ne güzel işte döviz bırakıyor demiştim. Şimdi İstanbulumuz aynı durumda… Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı."
Müslüman turistlere nefretini kusan Arzu Sabancı skandallarla gündeme gelmeyi adeta alışkanlık haline getirmiş durumda.
BOĞAZ'A NAZIR YALIDAN MÜLTECİ DÜŞMANLIĞI
Sabancı daha evvel de Boğaz'a nazır yalısından mülteci düşmanlığını körükleyen paylaşımlarda bulunmuş, toplumun sinir uçlarını kaşımayı hedeflemişti.
Suriyelilerin Türkiye'de bulunmasını 'sessiz işgal' olarak tanımlamıştı. Nitekim Arzu Sabancı'nın akrabaları 2019 yılında Malta vatandaşlığına geçmişti.
PANDEMİ DÖNEMİNDE TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU
Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren iş kadını Arzu Sabancı, Beyberbeyi'ndeki 20 milyon dolarlık Mabeyinci Faik Bey Yalısı'ndan çektiği Boğaz manzarasına "Evde durmaktan sıkılmayın, evden dışarı çıkmayın, kendi tam kapanmamızı kendimiz yapalım" ifadelerine kullanmıştı.
ÇOCUKLARI TATİLDE KAYİF YAPMIŞTI
Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı-Hakan Sabancı ve gelini Nazlı Kayı, annelerinin bu tavsiyesini dinlemeyerek soluğu Miami'de almıştı. Skandalın ardından sosyal medyada kullanıcılar 'Aklımızla dalga geçiyor' diyerek tepki göstermişti.
"EŞİNİ BİR MİMARLA ALDATTI"
İnsanları dini ve kıyafetlerine göre yargılayıp aşağılayan Arzu Sabancı'nın kişisel hayatındaki skandalları ise bir dönem çok konuşulmuştu.
Oğlu Hakan Sabancı'yla yaşadığı ifşa olayıyla gündem olan Aygün Aydın, Sabancı Ailesi'ni sarsacak iddialarıyla yine gündeme gelmişti. Genç kadın Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'yı hedef almıştı. Aygün Aydın, sosyal medyada kendisine gelen Arzu Sabancı'nın eşini bir mimarla aldattığı mesajlarını yayınlamıştı. Bu iddia konuşulmaya başlayınca Sabancı, eşi Ömer Sabancı ile bir pozunu paylaşarak nazar boncuğu emojisi eklemişti.