Boğaz burjuvasının ’Müslüman turist’ düşmanlığı! Arzu Sabancı’dan rezil paylaşım: Akrabaları Malta vatandaşı kendi memleketine yabancı

MÜSLÜMAN TURİST DÜŞMANLIĞI
Arap ve Müslüman turistleri giyiminden ötürü hedef gösteren Sabancı, "Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı" ifadelerini kullandı.
"Yıllar önce İtalyan bir arkadaşım yaşadığı şehir Roma'daki turist sayısından şikayet ediyordu. Evimizin önü, sokaklar turist dolu, şehrimizi onlar işgal etti, bize yer kalmadı diyordu… Ben de içimden şımarıklık, turist velinimet ne güzel işte döviz bırakıyor demiştim. Şimdi İstanbulumuz aynı durumda… Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı."
APAR TOPAR SİLDİ!
Tepki çeken bu sözler sonrası Sabancı'nın paylaşımını apar topar kaldırması dikkatlerden kaçmadı.
FONDAŞLAR ALGI OPERASYONUNU KÖRÜKLEDİ
Sabancı'nın 'Müslüman' turist düşmanlığı temalı paylaşımını CHP yandaşı haber siteleri ve fondaş tetikçiler malzeme olarak kullandı.
Fondaşlar yaptıkları paylaşımlarla algı operasyonunu körükledi.
23 DERECE
Üzerinde FETÖ yansımaları bulunan, toplumsal olaylarda üstlendiği provokatif rol ve sinir uçlarını kaşıyan tutumla ön plana çıkan Gökhan Özbek'in 23 Derece'si "Yeni tartışma alev aldı" paylaşımını yaptı.
ONEDİO
Onedio isimli platforum Müslüman turist düşmanlığına ön ayak oldu.
AYKIRI
Aykırı isimli platform da Arzu Sabancı'nın sözlerine yer vererek algı operasyonunu körükledi.
FONDAŞ TELE 1
CHP yandaşı TELE 1 de Sabancıların Müslüman turist düşmanlığı üzerinden kendine pay devşirdi.
Üstelik bu Arap ve Müslüman turist düşmanlığıyla tepki çeken Arzu Sabancı'nın ilk skandalı değil...
BOĞAZ'A NAZIR YALIDAN MÜLTECİ DÜŞMANLIĞI
Sabancı daha evvel de Boğaz'a nazır yalısından mülteci düşmanlığını körükleyen paylaşımlarda bulunmuş, toplumun sinir uçlarını kaşımayı hedeflemişti.
Suriyelilerin Türkiye'de bulunmasını 'sessiz işgal' olarak tanımlamıştı.
MÜLTECİ VE TURİSTLERE LAF EDİYOR, MALTA VATANDAŞI AKRABALARINI GÖRMÜYOR
Mülteci düşmanlığı yapan, Türkiye'ye gelen Arap ve Müslüman turistleri hedef gösteren Arzu Sabancı'nın akrabalarının Malta vatandaşı olması ise üzerinden durulması gereken bir başka detay.
Sabancılar 2019 yılında Malta vatandaşlığına geçmişti.
Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanvekili Erol Sabancı'nın kızları Çiğdem Sabancı Bilen ve Suzan Sabancı Dinçer çoçukları ve eşleriyle bu ülkeden vatandaşlık almıştı.
ŞEVKET SABANCI'NIN TORUNLARI
Malta'dan vatandaşlık alanlar arasında Sabancı ailesinden sadece Erol Sabancı'nın kızları yer almıyor.
Sabancı kardeşlerin üç numarası olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı'nın torunları Can Köseoğlu, Kazım Köseoğlu, Zeynep Köseoğlu, Irmak Köseoğlu da 2014'te AB'ye giren ülkeden vatandaşlık alanlar arasında.
SABANCI MEMLEKETİNE YABANCI
Gelinen bu noktada Avrupa ülkelerini rahat gezmek adına Malta'dan vatandaşlık alan akrabalarını görmezden gelen Arzu Sabancı'nın kendi ülkesine gelen Müslüman turistleri hedef gösterecek kadar memleketine YABANCI olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.