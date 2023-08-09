Boğaz burjuvasının ’Müslüman turist’ düşmanlığı! Arzu Sabancı’dan rezil paylaşım: Akrabaları Malta vatandaşı kendi memleketine yabancı





Üstelik bu Arap ve Müslüman turist düşmanlığıyla tepki çeken Arzu Sabancı'nın ilk skandalı değil...



BOĞAZ'A NAZIR YALIDAN MÜLTECİ DÜŞMANLIĞI

Sabancı daha evvel de Boğaz'a nazır yalısından mülteci düşmanlığını körükleyen paylaşımlarda bulunmuş, toplumun sinir uçlarını kaşımayı hedeflemişti.



Suriyelilerin Türkiye'de bulunmasını 'sessiz işgal' olarak tanımlamıştı.





MÜLTECİ VE TURİSTLERE LAF EDİYOR, MALTA VATANDAŞI AKRABALARINI GÖRMÜYOR

Mülteci düşmanlığı yapan, Türkiye'ye gelen Arap ve Müslüman turistleri hedef gösteren Arzu Sabancı'nın akrabalarının Malta vatandaşı olması ise üzerinden durulması gereken bir başka detay.



Sabancılar 2019 yılında Malta vatandaşlığına geçmişti.



Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanvekili Erol Sabancı'nın kızları Çiğdem Sabancı Bilen ve Suzan Sabancı Dinçer çoçukları ve eşleriyle bu ülkeden vatandaşlık almıştı.





ŞEVKET SABANCI'NIN TORUNLARI

Malta'dan vatandaşlık alanlar arasında Sabancı ailesinden sadece Erol Sabancı'nın kızları yer almıyor.



Sabancı kardeşlerin üç numarası olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı'nın torunları Can Köseoğlu, Kazım Köseoğlu, Zeynep Köseoğlu, Irmak Köseoğlu da 2014'te AB'ye giren ülkeden vatandaşlık alanlar arasında.





SABANCI MEMLEKETİNE YABANCI

Gelinen bu noktada Avrupa ülkelerini rahat gezmek adına Malta'dan vatandaşlık alan akrabalarını görmezden gelen Arzu Sabancı'nın kendi ülkesine gelen Müslüman turistleri hedef gösterecek kadar memleketine YABANCI olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN