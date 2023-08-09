Seçim bitti CHP’de sandık kavgası bitmedi! Onursal Adıgüzel Kılıçdaroğlu’nun yalanlarını patlattı: Seçim sonucuna etki eden oy hırsızlığı görmedik

"13. cumhurbaşkanı adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum."

Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ADIGÜZEL SİTEM ETTİ Adıgüzel de "Seçim akşamı sistemlerimizin çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum" sözcüklerinin yer aldığı sitemlerle dolu bir istifa dilekçesi kaleme aldı.

Sus payı olarak görevden aldığı isimler parti içindeki 'İstifa et' çağrılarına engel olamadı. İstifa çağrılarına kulaklarını tıkayan Kılıçdaroğlu, "Buradayım mücadele edeceğim" diyerek koltuğu bırakmayacağının sinyalini verdi. Yaptığı sözde MYK değişikliğiyle yine kendine yakın isimlere koltuk dağıttı.

Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

İmamoğlu'nun bu çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek , "İşine bak, bu geminin kaptanı benim" mesajı verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu 'un maddi desteği kestiği Ekremci Halk TV'de canlı yayına katılan Özgür Özel koltuğa aday olduğunu şu sözlerle duyurdu:

Koltuk kavgasında kimin galip çıkacağı merak konusu olurken, CHP Grupbaşkanı Özgür Özel'den de olay bir çıkış geldi.

"Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık."

İTİRAF ETTİ

Parti içinde yaşanan bu kaos iklimine ve kaybedilen seçime ilişkin CHP'nin para akışını kestiği Halk TV'de konuşan Onursal Adıgüzel, "Sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik" itirafında bulundu.

2 MİLYON SURİYELİ OY KULLANDI YALANINA BAŞVURDULAR

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun seçime ilşkin yaptığı tüm manipülasyonları patlattı. Kendi iç muhasebesini yapmaktan uzak olan ancak ülkeyi yönetmeye kalkan CHP'lilerin '2 milyon Suriyeli oy kullandı' yalanını da çürüten Adıgüzel şunları söyledi: