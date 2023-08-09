Seçim bitti CHP’de sandık kavgası bitmedi! Onursal Adıgüzel Kılıçdaroğlu’nun yalanlarını patlattı: Seçim sonucuna etki eden oy hırsızlığı görmedik

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında bozguna uğrayan Kemal Kılıçdaoğlu, yenilgisine kılıf aramayı sürdürüyor.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında bozguna uğrayan Kemal Kılıçdaoğlu, yenilgisine kılıf aramayı sürdürüyor.
MAĞLUBİYET SONRASI KELLESİNİ ALDI
Oy sayımında 'öndeyiz' manipülasyonu yapıp gerçekle yüzleşince masaları tokatlayan Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Bu durum "Kılıçdaroğlu mağlubiyet sonrası ilk kelleyi aldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
ADIGÜZEL SİTEM ETTİ
Adıgüzel de "Seçim akşamı sistemlerimizin çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum" sözcüklerinin yer aldığı sitemlerle dolu bir istifa dilekçesi kaleme aldı.
Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"13. cumhurbaşkanı adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum."
Sus payı olarak görevden aldığı isimler parti içindeki 'İstifa et' çağrılarına engel olamadı. İstifa çağrılarına kulaklarını tıkayan Kılıçdaroğlu, "Buradayım mücadele edeceğim" diyerek koltuğu bırakmayacağının sinyalini verdi. Yaptığı sözde MYK değişikliğiyle yine kendine yakın isimlere koltuk dağıttı.
Parti örgütlerini kendisine bağlayarak koltuğunu sağlama almaya çalışan Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu isyan bayraklarını açtı. İmamoğlu, "Değişimi toplum istiyor. Göreve hazırım" diyerek Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.
İmamoğlu'nun bu çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak, bu geminin kaptanı benim" mesajı verdi.
Karşılıklı restleşmelerin ardından İmamoğlu'nun paralel bir CHP oluşturduğu ortaya çıktı.
Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
Koltuk kavgasında kimin galip çıkacağı merak konusu olurken, CHP Grupbaşkanı Özgür Özel'den de olay bir çıkış geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'un maddi desteği kestiği Ekremci Halk TV'de canlı yayına katılan Özgür Özel koltuğa aday olduğunu şu sözlerle duyurdu:
"Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık."
İTİRAF ETTİ
Parti içinde yaşanan bu kaos iklimine ve kaybedilen seçime ilişkin CHP'nin para akışını kestiği Halk TV'de konuşan Onursal Adıgüzel, "Sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik" itirafında bulundu.
2 MİLYON SURİYELİ OY KULLANDI YALANINA BAŞVURDULAR
CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun seçime ilşkin yaptığı tüm manipülasyonları patlattı. Kendi iç muhasebesini yapmaktan uzak olan ancak ülkeyi yönetmeye kalkan CHP'lilerin '2 milyon Suriyeli oy kullandı' yalanını da çürüten Adıgüzel şunları söyledi:
"17 bin sandıktan sonuç geldi. Ancak hızlı gelmedi... Sonuçta biz Türkiye tarihindeki en üst düzey görevlendirmelerden birini yaptık. Bizim verilerimiz, gönüllülerin verileri, Türkiye Gönüllüleri'nin verilerini topladığımızda 1000 sandık gibi bir eksiğimiz vardı. Onu da sonrasında 400'e düşürdük. Toplam 400 sandıkta görevli yazamamış görünüyorduk. Oradaki oy oranı da 50-55 bindi... Bize veri gelmeyen sandığı toplasanız, toplam seçmenin yüzde 1'ini bile kapsamayan bir sonuç. 99.13'ü gelmiş. Ama bu verinin kalitesi ayrı bir tartışma konusu. Sandık başı hilesi oldu mu? Yine oldu. Yani işte kadınların yerine oy kullanıldı, Güney Doğu'da olan işler var... Ama sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik... '2 milyon Suriyeli oy kullandı' diyen bunu ispatlamalı."
Parti içinde eleştirilerin hedefi olan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren tek isim Adıgüzel değil. Kılıçdaroğlu'na açıklamaları için tepki gösterenlerden birisi de Eski CHP Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Şöhret Can Kolsuz oldu. Kolsuz, Kılıçdaroğlu'nun "Seçimi hile hurda ile aldılar" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtip CHP liderini yalanladı.
Kolsuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bilişim sorumlusu olarak tutanakların girişini kontrol eden kişi olarak söylüyorum. Seçimde sonuca etki edecek hiçbir usulsüzlük yok. Hatta ileri gidiyorum yapılacağı 5 sene önceden belli olan bir seçimde sandığı boş bırakıp oyları çaldırıyorsak zaten sonucu hak ettik demektir" dedi.