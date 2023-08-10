Ermeni lobisinin baskısıyla Atatürk dizisini yayınlamayan Disney’e abone şoku: 11 milyon üye kaybettiler!



ERMENİ GAZETESİNDEN SKANDAL ÇAĞRI

Abone sayısı düşen Disney'le kol kola yürüyen ve skandalı büyütmek isteyen Ermeni lobisi harekete geçti. Atatürk dizisinin iptalinin sorumlusu olarak görülen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) başkanının, daha önce birçok terör suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı öğrenilirken Ermeni gazeteden skandal bir çağrı geldi.

ULUSLARARASI YAPIM "YEREL"E ÇEKİLDİ

Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini duyurmasının ardından ABD'deki Ermeni lobi kuruluşu ANCA, dizinin yayımlanmaması için çeşitli kampanyalara başladı. ANCA'nın kampanyası sürerken The Walt Disney Company'den 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Atatürk dizisinin platformda yayımlanmayacağı, bunun yerine FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacağı duyuruldu.

ERMENİ GAZETEDEN SKANDAL ÇAĞRI

Ermeni gazetesi bir skandala daha imza attı. Provokatif bir haberle okuyucularının karşısına çıkan The Armenian Weekly, Walt Disney'in yöneticisinin beceriksiz olduğunu belirtti.