Ermeni lobisinin baskısıyla Atatürk dizisini yayınlamayan Disney’e abone şoku: 11 milyon üye kaybettiler!

ANCA'DAN TOPALYAN'A "ÖZGÜRLÜK ÖDÜLÜ"
ABD'de sözde Ermeni soykırımı tasarısını Temsilciler Meclisi'nden geçirmeye çalışan Ermeni lobisi, terörizm suçundan yargılanan azılı militan Murad Topalyan'a "Özgürlük Ödülü" vermeyi kararlaştırdı.
ANCA, Topalyan'a ödülü, "Ermeni ulusuna adalet getirmek için yaptığı çalışmalar"dan ötürü 24 Eylül 2000'de verdiğini duyurdu. Ayrıca ANCA'nın internet sitesinde yer alan basın açıklamasına göre Topalyan, 2012'de ANCA'nın düzenlediği staj programında "özel konuk" olarak ağırlandı.
Açıklamada, Topalyan'dan övgü dolu sözlerle bahsedilerek "Topalyan'ın verdiği ders, şu ana kadar staj programındaki en güçlü derslerdendi." ifadesi kullanıldı.
ERMENİ TERÖRİSTİN SERBEST KALMASINDA ANCA FAKTÖRÜ
ANCA, yakın tarihte de Ermeni terör örgütlerine desteğini sürdürdü. ANCA, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 1982'de şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılması amacıyla yoğun çaba harcadı.
California Valisi Gavin Newsom, 10 Mart 2021'de Sasunyan'ın serbest kalması için verdiği kararı doğrudan ANCA'ya bildirdi.
ANCA Batı Yakası Başkanı Nora Hovsepian, bu karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Karardan dolayı Vali Newsom'a minnettarız." ifadesini kullandı.
ANCA-PKK, WASHİNGTON'DA KOL KOLA GÖSTERİ DÜZENLEDİ
ANCA, sadece Ermeni terör örgütleriyle değil, terör örgütü PKK ile de yakın bağının olduğunu 2019'da açıkça ortaya koydu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme esnasında, 13 Kasım 2019'da Amerika Ermeni Ulusal Komitesi tarafından öncülük edilen protestoya PKK sempatizanlarının yanı sıra Ermeni Gençlik Federasyonu ve PKK'ya verdiği destekle bilinen Demokrasi İçin Amerikan Rojava Merkezi (ARCDEM) gibi gruplar da katıldı.
Bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da desteklediği, terör örgütü PKK lehine slogan atılan protestoda Yunanistan ve Ermenistan bayraklarının da olması dikkati çekti. Öte yandan, olay yerinde görüntü almaya çalışan AA muhabirleri ise PKK sempatizanları tarafından hakarete uğradı.