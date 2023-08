Ermeni lobisinin baskısıyla Atatürk dizisini yayınlamayan Disney’e abone şoku: 11 milyon üye kaybettiler!

Disney Plus'ın ABD'deki Ermeni lobisinin tepkisine boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayından kaldırdı.



BOYKOT ÇAĞRILARI SONRASI ABONE SAYISI DÜŞTÜ

Diziyi yayından kaldıran Disney'e peş peşe tepkiler gelirken Türkiye'de boykot çağrıları yapıldı. Boykot çağrılarının ardından Disney Plus'ın, kaybettiği abone sayısı açıklandı. Özellikle Türkiye'deki kullanıcı sayısı her geçen gün düşmeye devam ediyor. Disney Plus, geride kalan üç ayda 11.7 milyondan fazla abone kaybederek tarihinin en büyük düşüşünü yaşadı.