SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

Ermeni lobisinin baskısıyla Atatürk dizisini yayınlamayan Disney'e abone şoku: 11 milyon üye kaybettiler!

ABD'deki Ermeni lobisinin tepkisine boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayından kaldıran çevrimiçi yayıncılık platformu Disney+ abone sayısı analistlerin tahmin ettiği 154,8 milyon rakamının altında kaldı. Türkiye'de yapılan boykot çağrılarının ardından şirket en son çeyrekte yüzde 7,4 düşüşle 146,1 milyon abone bildirdi. Böylece platformun ikinci çeyrekte 11 milyon üye kaybettiği görüldü. Öte yandan dizinin FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacağı duyurulmasının ardından Ermeni gazetesi bir skandala daha imza attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 12:37 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 12:37
Ermeni lobisinin baskısıyla Atatürk dizisini yayınlamayan Disney’e abone şoku: 11 milyon üye kaybettiler!

Disney Plus'ın ABD'deki Ermeni lobisinin tepkisine boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayından kaldırdı.

BOYKOT ÇAĞRILARI SONRASI ABONE SAYISI DÜŞTÜ
Diziyi yayından kaldıran Disney'e peş peşe tepkiler gelirken Türkiye'de boykot çağrıları yapıldı. Boykot çağrılarının ardından Disney Plus'ın, kaybettiği abone sayısı açıklandı. Özellikle Türkiye'deki kullanıcı sayısı her geçen gün düşmeye devam ediyor. Disney Plus, geride kalan üç ayda 11.7 milyondan fazla abone kaybederek tarihinin en büyük düşüşünü yaşadı.

ABONE SAYISINDA SERT DÜŞÜŞ
Çevrimiçi yayıncılık platformu Disney+ abone sayısı ise analistlerin tahmin ettiği 154,8 milyon rakamının altında kaldı. Şirket en son çeyrekte yüzde 7,4 düşüşle 146,1 milyon abone bildirdi. Böylece platformun ikinci çeyrekte 11 milyon üye kaybettiği görüldü.

Abone kayıplarının çoğu, şirketin Hindistan Premier Ligi kriket maçlarının haklarını kaybetmesinin ardından geldi. Şirketin buradaki kullanıcı sayısında yüzde 24'lük düşüş görüldü.


ERMENİ GAZETESİNDEN SKANDAL ÇAĞRI
Abone sayısı düşen Disney'le kol kola yürüyen ve skandalı büyütmek isteyen Ermeni lobisi harekete geçti. Atatürk dizisinin iptalinin sorumlusu olarak görülen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) başkanının, daha önce birçok terör suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı öğrenilirken Ermeni gazeteden skandal bir çağrı geldi.

ULUSLARARASI YAPIM "YEREL"E ÇEKİLDİ
Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini duyurmasının ardından ABD'deki Ermeni lobi kuruluşu ANCA, dizinin yayımlanmaması için çeşitli kampanyalara başladı. ANCA'nın kampanyası sürerken The Walt Disney Company'den 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Atatürk dizisinin platformda yayımlanmayacağı, bunun yerine FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacağı duyuruldu.

ERMENİ GAZETEDEN SKANDAL ÇAĞRI
Ermeni gazetesi bir skandala daha imza attı. Provokatif bir haberle okuyucularının karşısına çıkan The Armenian Weekly, Walt Disney'in yöneticisinin beceriksiz olduğunu belirtti.

Haberde, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA), Disney'in film projesini protesto etmek için Haziran ayında bir kampanya başlattığı hatırlatıldı. Bu kampanyaya Türkiye'den tepki yağdığı ve uluslararası basında büyük yer kapladığı ifade edildi.

Disney'in bu projeyi körü körüne üstlendiği ardından Ermeni lobisine adeta boyun eğerek 'zekice!' bir hamle ile belgeseli sadece Türkiye'de Fox TV'de yayınlama kararı aldığı belirtildi.


Atatürk'e yönelik çirkin ifadelerin sık sık kullanıldığı haberde, "Disney böyle akılsız bir maceraya atılmadan önce biraz araştırma yapmış olsaydı, tüm bu tartışma önlenebilirdi." denildi.

'SAVAŞ KISMEN KAZANILDI'
'Savaş kısmen kazanıldı' gibi hadsiz bir ifadenin kullanıldığı haberde, skandal çağrıda bulunuldu. Ermenilerin 3 nedenden dolayı üst düzey yöneticilerin peşine düşmesi gerektiği ifade edildi.

1- Atatürk belgeselini tamamen iptal etmek ve Fox TV'ye teslim etmemek.

2-Disney'in bir kez daha Türk propagandası yapacağı bir film yapmasına engel olmak

3- Disney'i sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bir belgesel yapmaya ikna etmek...

Haberde, Ermeni-Amerikan toplumunun Ermenistan tarafından her şeye gücü yeten Türkiye ile mücadelede yalnız bırakıldığı ifade edildi.

DİSNEY SKANDALININ ARKASINDAKİ ANCA'NIN TERÖRLE KİRLİ İŞ BİRLİĞİ
Son dönemde Disney Plus platformu için çekilen "Atatürk" dizisine karşı başlattığı kampanyayla gündeme gelen Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) başkanlarından birinin, ABD makamlarınca "terör" suçlamasıyla yargılandığı biliniyor.



Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini duyurmasının ardından ABD'deki Ermeni lobi kuruluşu ANCA, dizinin yayımlanmaması için çeşitli kampanyalara başladı.

ANCA'nın kampanyası sürerken The Walt Disney Company'den 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Atatürk dizisinin platformda yayımlanmayacağı, bunun yerine FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacağı duyuruldu.

Bu kararda yürütülen kampanyanın etkisine dair spekülasyonlar olsa da ANCA, bir kez daha gündeme geldi.



ANCA, ABD'de sözde Ermeni soykırımının ABD'nin tamamında resmen tanınması ve mümkünse Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi çabaları yürüten Türk karşıtı kuruluşların en başında yer alıyor. ANCA'nın sadece bir lobi kuruluşu olmadığı, özellikle ABD'de faaliyet gösteren Ermeni terör örgütleri ve teröristlere sahip çıktığı biliniyor.

Kuruluşla 1970'lerden itibaren iltisaklı olan Murad Topalyan, ANCA Başkanlığı görevindeyken 1999'da "terörizm" suçlamasıyla tutuklandı ve yargılanması sonucu hapis cezasına çarptırıldı.



MURAD TOPALYAN KİMDİR?
ANCA'nın eski Başkanı Murad Topalyan'ın, ASALA ve JPAG gibi terör örgütleriyle iltisaklı olduğu biliniyordu. Ayrıca 1943 doğumlu Topalyan, gençlik yıllarında Ermeni Devrimci Federasyonu'nda aktif görev aldı.

ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosunun (ATF) internet sitesinde yer alan bilgilere göre ATF, 1996'da Ohio'daki bir depoya baskın düzenledi ve deponun 1976'da Michigan eyaletinden çalınan patlayıcılarla dolu olduğunu gördü.



ATF, 3 yıl süren soruşturmanın ardından Murat Topalyan ve Ermeni terör örgütü JCAG'a ulaştı. Büro, bu depo sayesinde ABD'nin California, Philadelphia, Pennsylvania, New York eyaletlerinde Türk yetkililere yönelik bombalı saldırılara ilişkin ipuçlarına da ulaştı.

Ekim 1999'da tutuklanan Topalyan hakkında "United States v. Mourad Topalian, Case No. 1:99 CR 35" başlığıyla hazırlanan iddianamede "silah ve patlayıcı madde bulundurmak ve taşımak" suçunun yanı sıra "New York'taki Türkevi'nin önünde 1980'de bir aracın patlaması sonucu 3 kişinin yaralanmasında rol almak", "1976'da Massachusetts eyaletinde kurduğu Ermeni terör kampına katılanlara nasıl makineli tüfek kullanılacağını öğretmek" ve "terör örgütü ASALA'ya katılmaya hevesli gönüllüleri Lübnan'a göndermek" suçlamaları yer alıyordu.



Ancak Topalyan'ın "çalıntı silahlara ve otomatik silahlara sahip olmak" suçlamasını kabul etmesinin ardından hakkındaki diğer suçlamalar düşürüldü. Topalyan, daha sonra 100 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakıldı.

Topalyan, tutuklanmasının ardından ANCA Başkanlığı görevinden istifa etse de ABD'deki Ermeni diasporasının desteğini aldı ve ANCA bu kişinin savunma masrafları için fonlar oluşturdu.

Topalyan, yargılama sonucu 2001'de 37 ay hapis ve 3 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.



ANCA'DAN TOPALYAN'A "ÖZGÜRLÜK ÖDÜLÜ"
ABD'de sözde Ermeni soykırımı tasarısını Temsilciler Meclisi'nden geçirmeye çalışan Ermeni lobisi, terörizm suçundan yargılanan azılı militan Murad Topalyan'a "Özgürlük Ödülü" vermeyi kararlaştırdı.

ANCA, Topalyan'a ödülü, "Ermeni ulusuna adalet getirmek için yaptığı çalışmalar"dan ötürü 24 Eylül 2000'de verdiğini duyurdu. Ayrıca ANCA'nın internet sitesinde yer alan basın açıklamasına göre Topalyan, 2012'de ANCA'nın düzenlediği staj programında "özel konuk" olarak ağırlandı.

Açıklamada, Topalyan'dan övgü dolu sözlerle bahsedilerek "Topalyan'ın verdiği ders, şu ana kadar staj programındaki en güçlü derslerdendi." ifadesi kullanıldı.



ERMENİ TERÖRİSTİN SERBEST KALMASINDA ANCA FAKTÖRÜ
ANCA, yakın tarihte de Ermeni terör örgütlerine desteğini sürdürdü. ANCA, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 1982'de şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılması amacıyla yoğun çaba harcadı.

California Valisi Gavin Newsom, 10 Mart 2021'de Sasunyan'ın serbest kalması için verdiği kararı doğrudan ANCA'ya bildirdi.

ANCA Batı Yakası Başkanı Nora Hovsepian, bu karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Karardan dolayı Vali Newsom'a minnettarız." ifadesini kullandı.



ANCA-PKK, WASHİNGTON'DA KOL KOLA GÖSTERİ DÜZENLEDİ
ANCA, sadece Ermeni terör örgütleriyle değil, terör örgütü PKK ile de yakın bağının olduğunu 2019'da açıkça ortaya koydu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme esnasında, 13 Kasım 2019'da Amerika Ermeni Ulusal Komitesi tarafından öncülük edilen protestoya PKK sempatizanlarının yanı sıra Ermeni Gençlik Federasyonu ve PKK'ya verdiği destekle bilinen Demokrasi İçin Amerikan Rojava Merkezi (ARCDEM) gibi gruplar da katıldı.

Bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da desteklediği, terör örgütü PKK lehine slogan atılan protestoda Yunanistan ve Ermenistan bayraklarının da olması dikkati çekti. Öte yandan, olay yerinde görüntü almaya çalışan AA muhabirleri ise PKK sempatizanları tarafından hakarete uğradı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA