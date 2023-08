ATF, 3 yıl süren soruşturmanın ardından Murat Topalyan ve Ermeni terör örgütü JCAG'a ulaştı. Büro, bu depo sayesinde ABD'nin California, Philadelphia, Pennsylvania, New York eyaletlerinde Türk yetkililere yönelik bombalı saldırılara ilişkin ipuçlarına da ulaştı.



Ekim 1999'da tutuklanan Topalyan hakkında "United States v. Mourad Topalian, Case No. 1:99 CR 35" başlığıyla hazırlanan iddianamede "silah ve patlayıcı madde bulundurmak ve taşımak" suçunun yanı sıra "New York'taki Türkevi'nin önünde 1980'de bir aracın patlaması sonucu 3 kişinin yaralanmasında rol almak", "1976'da Massachusetts eyaletinde kurduğu Ermeni terör kampına katılanlara nasıl makineli tüfek kullanılacağını öğretmek" ve "terör örgütü ASALA'ya katılmaya hevesli gönüllüleri Lübnan'a göndermek" suçlamaları yer alıyordu.