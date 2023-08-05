ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosunun (ATF) internet sitesinde yer alan bilgilere göre ATF, 1996'da Ohio 'daki bir depoya baskın düzenledi ve deponun 1976'da Michigan eyaletinden çalınan patlayıcılarla dolu olduğunu gördü.

MURAD TOPALYAN KİMDİR? ANCA'nın eski Başkanı Murad Topalyan 'ın, ASALA ve JPAG gibi terör örgütleriyle iltisaklı olduğu biliniyordu. Ayrıca 1943 doğumlu Topalyan, gençlik yıllarında Ermeni Devrimci Federasyonu 'nda aktif görev aldı.

ATF, 3 yıl süren soruşturmanın ardından Murat Topalyan ve Ermeni terör örgütü JCAG'a ulaştı. Büro, bu depo sayesinde ABD 'nin California, Philadelphia, Pennsylvania, New York eyaletlerinde Türk yetkililere yönelik bombalı saldırılara ilişkin ipuçlarına da ulaştı. Ekim 1999'da tutuklanan Topalyan hakkında "United States v. Mourad Topalian, Case No. 1:99 CR 35" başlığıyla hazırlanan iddianamede "silah ve patlayıcı madde bulundurmak ve taşımak" suçunun yanı sıra "New York'taki Türkevi'nin önünde 1980'de bir aracın patlaması sonucu 3 kişinin yaralanmasında rol almak", "1976'da Massachusetts eyaletinde kurduğu Ermeni terör kampına katılanlara nasıl makineli tüfek kullanılacağını öğretmek" ve "terör örgütü ASALA'ya katılmaya hevesli gönüllüleri Lübnan'a göndermek" suçlamaları yer alıyordu.





Ancak Topalyan'ın "çalıntı silahlara ve otomatik silahlara sahip olmak" suçlamasını kabul etmesinin ardından hakkındaki diğer suçlamalar düşürüldü. Topalyan, daha sonra 100 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakıldı.

Topalyan, tutuklanmasının ardından ANCA Başkanlığı görevinden istifa etse de ABD'deki Ermeni diasporasının desteğini aldı ve ANCA bu kişinin savunma masrafları için fonlar oluşturdu.

Topalyan, yargılama sonucu 2001'de 37 ay hapis ve 3 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.