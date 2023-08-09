Mansur Yavaş’ın ’ANKAPARK’ oyunu patladı: Sahte ’mağduriyet’ belge belge ifşa oldu

İlk önce "EGO zarar ediyor" ardından "Personel maaşlarını ödeyeceğim" diyerek ABB meclisinden 4 milyar 300 milyonluk borçlanma yetkisi olmasına rağmen 4 milyarlık başka bir borçlanma yetkisi isteyen Yavaş, istediğini alamayınca şimdi de 4 buçuk yıldır kaderine terk ettiği Ankapark'ın 'bakım onarımı yapacağım' diyerek meclisten yetki istedi.

ALGI OPERASYONU BAŞLADI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz temmuz ayında ABB meclisinden 4 milyar borçlanma yetkisi istedi. ABB Meclisinde görüşülen konu daha sonra reddedildi. Reddedilme sebebi olarak da Yavaş'ın hali hazırda 4 milyar 300 milyon kredi kullanma yetkisinin olması gösterildi.