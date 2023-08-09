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Acı haber geldi! Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan Ekrem Kalkan hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosundaki patlamada yaralananlardan Ekrem Kalkan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede öldü. Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 10:56 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 11:03
Acı haber geldi! Kocaeli’de TMO silosundaki patlamada yaralanan Ekrem Kalkan hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamadan acı haber geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan Ekrem Kalkan (20), sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEDAVİLER SÜRÜYOR
Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.

İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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