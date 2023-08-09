Ekrem İmamoğlu,Tunceli’de kameralara oynadı; Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem cepten hem evden aradı şov yaptı! Asıl amacı başka...

KİMİ KANDIRIYORSUNUZ

İmamoğlu, Tunceli Nizamiye'de kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. İmamoğlu'nun bu şovu, "Kimi kandırıyorsunuz?" dedirtti.

ASIL AMACI DELEGE AVI

Ekrem İmamoğlu'nun Tunceli ve Elazığ ziyaretlerinin arka planını Takvim.com.tr yazdı.

KOLTUK SAVAŞINDA DARA DÜŞTÜ, KENDİNİ YOLLARA VURDU

Kemal Kılıçdaroğlu ile giriştiği koltuk savaşında dara düşen İmamoğlu, çözümü kendini yollara vurmakta buldu. İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'un sorunlarını görmezden gelerek Elazığ ve Tunceli'ye rota çizdi.

İmamoğlu il gezilerinin Elazığ ve Tunceli sınırılı olmayacağını, Nevşehir ve Çanakkale'ye de gideceğini ilan etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN MEMLEKETİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA SALLADI

Kılıçdaroğlu'nun baba ocağı Tunceli'de Kılıçdaroğlu'na göndermelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, "Çözümleri bulma gayretinde sonsuz bir nefer olacağım. Çünkü biz kaybedemeyiz. Kaybettiğimiz her seçim ülkemizin bir başka beş yılını bizden alıp götürüyor. Biz artık kaybedemeyiz ama İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. Memleketin bundan sonraki seçimlerini de kaybetmeyeceğiz. O bakımdan önümüze daha güçlü bakan ama hatalarından ders çıkartan halk ile dertleşen, hesap veren ve her zaman halkın denetimine tabi olan siyasiler ve kurumlar olmaya söz veriyorum" dedi.