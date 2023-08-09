Ekrem İmamoğlu,Tunceli’de kameralara oynadı; Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem cepten hem evden aradı şov yaptı! Asıl amacı başka...

KİMİ KANDIRIYORSUNUZ
İmamoğlu, Tunceli Nizamiye'de kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. İmamoğlu'nun bu şovu, "Kimi kandırıyorsunuz?" dedirtti.
ASIL AMACI DELEGE AVI
Ekrem İmamoğlu'nun Tunceli ve Elazığ ziyaretlerinin arka planını Takvim.com.tr yazdı.
KOLTUK SAVAŞINDA DARA DÜŞTÜ, KENDİNİ YOLLARA VURDU
Kemal Kılıçdaroğlu ile giriştiği koltuk savaşında dara düşen İmamoğlu, çözümü kendini yollara vurmakta buldu. İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'un sorunlarını görmezden gelerek Elazığ ve Tunceli'ye rota çizdi.
İmamoğlu il gezilerinin Elazığ ve Tunceli sınırılı olmayacağını, Nevşehir ve Çanakkale'ye de gideceğini ilan etti.
KILIÇDAROĞLU'NUN MEMLEKETİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA SALLADI
Kılıçdaroğlu'nun baba ocağı Tunceli'de Kılıçdaroğlu'na göndermelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, "Çözümleri bulma gayretinde sonsuz bir nefer olacağım. Çünkü biz kaybedemeyiz. Kaybettiğimiz her seçim ülkemizin bir başka beş yılını bizden alıp götürüyor. Biz artık kaybedemeyiz ama İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. Memleketin bundan sonraki seçimlerini de kaybetmeyeceğiz. O bakımdan önümüze daha güçlü bakan ama hatalarından ders çıkartan halk ile dertleşen, hesap veren ve her zaman halkın denetimine tabi olan siyasiler ve kurumlar olmaya söz veriyorum" dedi.
ALEVİ ODAKLI PLANLI HAMLELER
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'na karşı delege avına çıkıp kendini yollara vuran Ekrem İmamoğlu'nun 'Alevi' odaklı planlı hamleleri dikkatlerden kaçmadı.
İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Tunceli Hozat'a bağlı Karabakır Köyü'nde bulunan Ağuiçen Ocağı Cemevi ve Kültür Merkezi, Pertek ilçesindeki Derviş Cemal Ocağı Kültür Merkezi ve Cemevi ile Sultan Hıdır Türbesini ziyaret etti.
MUM YAKTI, ÇAPUT BAĞLADI
İmamoğlu çifti, türbe ziyaretleri sırasında dilek ağacına bez bağlayıp, mum yakarak dilek tuttu. Ovacık ilçesine geçerek Koyungölü köyünde yaşayan Alevi dedesi Zeynel Batar ile görüştü.
BİR SONRAKİ DURAĞI HACIBEKTAŞ!
Öte yandan Ekrem İmamoğlu, bir sonraki durağının Hacıbektaş olacağını ilan etti, "Bir hafta 10 gün sonra da Hacıbektaş'ta olacağım. Orada da çok özenli çalışmalarımız var" dedi.
HER ŞEY ALEVİ DELEGEDEN OY ALMAK İÇİN...
Tercihlerini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanan Alevilere yakın markajda bulunmaya niyetlenen İmamoğlu'nun Alevi delegelerden oy almak için giriştiği planlı ziyaret turu koltuk hırsının ne boyuta ulaştığını da gözler önüne serdi.
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