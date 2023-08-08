CHP'li belediye Bodrum'u susuzluğa mahkum etti: "Muğla genelinde büyük sıkıntı var"

10 milyon dolarlık villaları, marinaları lüks restoranlarıyla ünlü Bodrum 'da su yok. CHP 'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, haftalardır suları akmayan ilçeyi zor durumda bıraktı. Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Bodrum'da, ana isale hatlarında meydana gelen patlakların da etkisiyle yaz aylarında su kesintileri arttı.

Çok sayıda mahallede suların kesik olması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Yaklaşık 1 aydır suların akmadığı belirtilen Çırkan Mahallesi'nde vatandaşlar mağdur oldu. Su olmadığı için temizlik ve hijyen konusunda da büyük sıkıntı çektiğini söyleyen mahalleli sorunun bir an çözülmesini istediklerini söyledi.

Mahalle muhtarı Coşkun Ünlü kendisine ait 28 tonluk tankerle vatandaşlara haftalardır su dağıtmaya devam ediyor. Mahalleli damacanalara doldukları su ile ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.