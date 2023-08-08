Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sağlık çalışanlarına taban ücret mesajı

Bakan Koca, yapılması gereken pek çok şeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Bakan Koca, şunları söyledi:

"Malpraktis yasası gibi, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin katalog suçlara alınması gibi, mahsuplaşmanın artık olmaması gibi, herkesin sabit taban ücreti ve teşvikten alabilir hale gelmiş olması gibi, asistanların nöbet sayısı ve süresinin 24 saatten fazla olmaması dahil olmak üzere birçok düzeltmeleri yaptık biliyorsunuz. Ancak, esas bundan sonra yapılması gereken düzenlemeler var.

Çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması konusu var. Cumhurbaşkanımızın bu konuda müjdesi vardı Tıp Bayramı'nda biliyorsunuz. Emekliliğe sayılacaktı bu henüz yapılmadı. Yapılsın gayreti içindeyiz. Sağlık çalışanlarının taban ücreti katsayısı 0,32'ydi.

Uzmanlarda 4,5, pratisyenlerde 2,25, asistanlarda 3,40 gibiydi. Sağlık çalışanlarının ise 0,32 idi. Yani sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15'te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim."