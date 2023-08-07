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YAŞ kararı sonrası yeni bir ilke imza atıldı! Türkiye'nin ilk kadın amirali: Gökçen Fırat

Türkiye’de son 20 yılda kadını her alanda görmek mümkün oldu. Tabuları yıkan kadınlar, görev aldıkları alanlarda, başarıdan başarıya koştu. Öte yandan 28 Şubat ile zirve yapan başörtüsü karşıtlığı ve buna direnen kadınların iş hayatında ve siyasette hızla yerlerini alması umutları artırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 06:58
YAŞ kararı sonrası yeni bir ilke imza atıldı! Türkiye’nin ilk kadın amirali: Gökçen Fırat

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında bir ilke imza atıldı. TSK ilk kadın amirali ile tanıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetleri'ne Gökçen Fırat'ın atanmasını, "Ben bu tayinden çok çok mutlu oldum. Hele hele amiralliğe terfi etmesi bizi çok memnun etti" sözleri ile anlattı.

Erdoğan, belediye başkanlığı döneminden başlayarak kadınların siyaset, iş hayatı ve sosyal yaşam içinde her zaman önlerini açan uygulamalara imza attı. Önlerindeki engellerin temizlenmesiyle birlikte kadınlar, ilklere imza atarken birçok tabuyu da yıktı.

28 Şubat ile zirve yapan başörtüsü karşıtlığı ve buna direnen kadınların iş hayatında ve siyasette hızla yerlerini alması umutları artırdı.



TABULAR YIKILDI
Kadınlar, başörtüsü ile ilgili tabuları da yıktılar. Gülay Samancı, Sevde Beyazıt Kaçar, Nurcan Dalbudak ve Gönül Bekin Şahkulubey başörtülü olarak TBMM Genel Kurulu'na giren milletvekilleri oldu... Bakan Ayşen Gürcan, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver ve Kara Harp Okulu'nun öğrencisi Müberra Öztürk, başörtülü olarak ilklere imza atan isimler arasında yer aldı.

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