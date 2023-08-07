Paw Guards yöneticisi Erkin Erdoğdu’dan skandal! Başıboş köpekler için tehdit savurdu

"İstanbul Valisi bu sözlerini düzeltmezse 'istifa' etiketi açaçağız. Kimseden korkmuyoruz. Sen susarsan o susarsa ben susarsam kimse konuşamayacak hale gelecek. Sokak hayvanlarını toplayacaklar. Ben de diyorum ki; Toplatmayacağız. Kanundan bihaber vali olmaz olamaz."

İSTANBUL VALİLİĞİNE TEHDİT SAVURDU İstanbul Valisi Davut Gül 'ün istifa etmesini isteyen Erdoğdu hem Gül'ü hem de İstanbul'daki İlçe Belediye Başkanlarını tehdit etti.

VALİLİĞE YÜRÜRÜZ İstanbul Valisi Davut Gül 'e tepki gösterilmesi için çağrı yapan Erdoğdu, "Biz Ankara'da yapmayı düşündüğümüz mitingin ibresini İstanbul'a çevirebiliriz. Bir düzenleme gelmez ise İstanbul Valiliğine yürümeye de varız sayın valim. Kendinize gelin bu açıklamanın düzeltilmesini sağlayın" dedi.

O BELEDİYELERİ İBRET-İ ALEM YAPACAĞIZ

Bazı belediyelerin bu çıkışın karşısında duracağını söyleyen Erdoğdu, başıboş köpekleri toplayacak belediyeleri de tehdit etti.

Seçimlerin yaklaştığını söyleyen Erdoğdu, "O belediyeleri ibret-i alem yapacağız. O belediyeler bunu unutmasın. İki elimiz o belediyelerin yakasında olacak." dedi.

İLK SKANDAL DEĞİL

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Paw Guards ile ilgili şok iddialar da gündeme gelmişti. Bölgede hayvanlara yardım ettiğini söyleyen kuruluşun, denetimi altındaki barınaklara bağışlanan TIR'lar dolusu malzemeyi hayvanlara vermediği, bunun yerine onları ekmekle beslediği iddia edilmişti. Kahramanmaraşlı hayvanseverler, bu kuruluşun cins kedi ve köpekleri toplayarak satmaya çalıştığını iddia etmişti.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT SAVURDU

Öte yandan Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan "Sokak köpeklerini öldürenleri öldüreceğiz. Bizi insan katliamına zorlamayın" şeklinde açıklamalarıyla vatandaşı alenen tehditmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Paw Guards yönetcilerinden Erkin Erdoğdu da aynı dile sarılarak, "Asıl kötülükle savaş yarın itibariyle başlayacaktır, asıl terör örgütünün kim olduğunu tüm kamuoyu ve devlete göstereceğiz" ifadeleriyle tehdit savurmuştu.