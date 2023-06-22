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    • 23.06.2023 00:49
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    • 23.06.2023 00:49
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    Burak Aslan'ın gözaltına alınmasının ardından Paw Guards yönetcilerinden Erkin Erdoğdu da tehditler savurdu: Devlete göstereceğiz

    Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan "Sokak köpeklerini öldürenleri öldüreceğiz. Bizi insan katliamına zorlamayın" şeklinde açıklamalarıyla vatandaşı alenen tehditmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Paw Guards yönetcilerinden Erkin Erdoğdu da aynı dile sarıldı. Erdoğdu sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında, "Asıl kötülükle savaş yarın itibariyle başlayacaktır, asıl terör örgütünün kim olduğunu tüm kamuoyu ve devlete göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

    Tehdit dili yine hortladı

    Paw Guards'ın sokak hayvanlarına destek amaçlı kurulduğunu öne süren yöneticisi Burak Arslan, sosyal medya hesabından canlı yayın yapmıştı.



    Arslan, her ilde sokak hayvanlarına müdahale edenlere saldıracak ekipler kuracağını açıklamıştı.



    Öte yandan Arslan, "Boksör de istiyorum arkadaşlar. Bir tanesi zaten çok katılmak istiyordu. Onunla beraber başlayacağız. 10'ar kişilik şehir ekipleri kurulmaya başlıyor arkadaşlar. Timler oluşturulacak.

    Bu timler herhangi bir olay olduğunda atıyorum; Antalya'da bir köpek arabanın peşine çekilmeye başlandıysa Antalya'dan o ekip anında o gece bu konuya müdahale edecek. Ve bunu bu hafta başlatıyorum. Devlet büyüklerim de affetsin beni. Yapabilecek bir şeyim yok. Gerekiyorsa beni de alsınlar atsınlar içeriye" şeklinde konuşmuştu.

    Arslan'ın sosyal medya hesabında başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunan vatandaşları hedef alan açıklamalar yaptığı biliniyor. Burak Arslan, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından yaptıkları canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu.



        GÖZALTINA ALINDI
        Paw Guards'ın yöneticisi "Sokak köpeklerini öldürenleri öldüreceğiz. Bizi insan katliamına zorlamayın" şeklinde açıklamalarıyla vatandaşı alenen tehdit eden Burak Arslan gözaltına alındı.



        PAW GUARDS YÖNETİCİSİ DE TEHDİTLER SAVURMAYA BAŞLADI
        Vatandaşı tehdit eden Paw Guards'ın yöneticilerinden Burak Arslan gözaltına alındı. Arslan'ın gözaltına alınmasından sonra sözde köpek destekçisi oluşumun yöneticilerinden biri olan Erkin Erdoğdu da aynı dili kullandı.


        Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Erdoğdu, "Asıl kötülükle savaş yarın itibariyle başlayacaktır, asıl terör örgütünün kim olduğunu tüm kamuoyu ve devlete göstereceğiz" ifadeleriyle tehditler savurdu.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Burak Aslan'ın gözaltına alınmasının ardından Paw Guards yönetcilerinden Erkin Erdoğdu da tehditler savurdu: Devlete göstereceğiz
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