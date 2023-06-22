Burak Aslan'ın gözaltına alınmasının ardından Paw Guards yönetcilerinden Erkin Erdoğdu da tehditler savurdu: Devlete göstereceğiz

Bu timler herhangi bir olay olduğunda atıyorum; Antalya'da bir köpek arabanın peşine çekilmeye başlandıysa Antalya'dan o ekip anında o gece bu konuya müdahale edecek. Ve bunu bu hafta başlatıyorum. Devlet büyüklerim de affetsin beni. Yapabilecek bir şeyim yok. Gerekiyorsa beni de alsınlar atsınlar içeriye" şeklinde konuşmuştu.

Arslan'ın sosyal medya hesabında başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunan vatandaşları hedef alan açıklamalar yaptığı biliniyor. Burak Arslan, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından yaptıkları canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu.