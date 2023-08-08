Türkiye, son dönemde doğal felaketlerle başa çıkmaya çalışırken depremler, sağanak yağışlar ve sellerin ardından şimdi de kuraklık alarmıyla karşı karşıya. Türkiye, doğal felaketlerin arttığı bir dönemde kuraklık tehdidi ile yüzleşirken, sürdürülebilir su kaynaklarının yönetimi ve etkili su kullanımının önemi daha da belirgin hale geliyor.

Ekinler Kurudu, Su Kesintileri Başladı Aşırı sıcaklar nedeniyle tarlalardaki ekinler kurumaya başlarken bazı bölgelerde düzenli su kesintileri uygulanmaya başlandı. Özellikle Trakya ve Marmara bölgelerinde ciddi bir kuraklık tehdidi oluştuğu belirtiliyor. Türkiye'nin gözde turizm destinasyonlarından Bodrum'da ise su kesintileri nedeniyle tankerlerle su taşıma uygulamasına başvuruldu.