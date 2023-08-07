Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul zaferindeki ’Tamam İnşallah’ şarkısında Erkin Koray imzası

Şarkılarıyla Türk rock müziğine iz bırakan usta sanatçı 82 yaşında vefat etti. Kızı Damla Koray, ünlü sanatçının Instagram hesabı üzerinden vefat haberini duyurdu. Sanatçı için şu an bir tören yapılmayacağını belirten Damla Koray, hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği yapılacağını aktardı.
Damla Koray, babasını şu ifadelerle ebediyete uğurladı:
"Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun. Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu rockın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim 'senin çocuklar' da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et."
BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSTANBUL ZAFERİNDEKİ O PARÇA
Erkin Koray'ın Fesuphanallah adlı parçası, Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlanmış ve sanatçı Ömer Çelik tarafından okunarak 1994 seçim kampanyasında en çarpıcı ikna aracı olmuştu.