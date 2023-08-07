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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul zaferindeki 'Tamam İnşallah' şarkısında Erkin Koray imzası

Şarkılarıyla Türk rock müziğine iz bırakan ünlü müzisyen Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti. Usta sanatçının vefatının ardından akıllara Başkan Erdoğan'ın 1994 seçim şarkısı akıllara geldi. İşte o beste...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 00:44 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 00:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul zaferindeki ’Tamam İnşallah’ şarkısında Erkin Koray imzası

Şarkılarıyla Türk rock müziğine iz bırakan usta sanatçı 82 yaşında vefat etti. Kızı Damla Koray, ünlü sanatçının Instagram hesabı üzerinden vefat haberini duyurdu. Sanatçı için şu an bir tören yapılmayacağını belirten Damla Koray, hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği yapılacağını aktardı.



Damla Koray, babasını şu ifadelerle ebediyete uğurladı:

"Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun. Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu rockın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim 'senin çocuklar' da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et."



BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSTANBUL ZAFERİNDEKİ O PARÇA
Erkin Koray'ın Fesuphanallah adlı parçası, Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlanmış ve sanatçı Ömer Çelik tarafından okunarak 1994 seçim kampanyasında en çarpıcı ikna aracı olmuştu.



Parçanın sözleri şu şekilde:

Dertleri bitmez İstanbul'un bıktım illallah
Dertleri bitmez İstanbul'un bıktım illallah
Biri biterken öbürü de başlar vermesin Allah
Biri biterken öbürü de başlar vermesin Allah



Böyle gelmiş böyle gitmez, gitmez inşallah
Böyle gelmiş böyle gitmez, gitmez inşallah
Yok mu çaresi dostlar
Var! Recep Tayyip Erdoğan!
Genç, dinamik, çalışkan
Cesur, dürüst, kararlı Refah Partisi
Tamam İnşallah

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