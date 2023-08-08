Başkan Erdoğan'ın İstanbul zaferinde Erkin Koray imzası! "Tamam İnşallah"

BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSTANBUL ZAFERİNDEKİ O PARÇA

Erkin Koray'ın Fesuphanallah adlı parçası, Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlanmış ve sanatçı Ömer Çelik tarafından okunarak 1994 seçim kampanyasında en çarpıcı ikna aracı olmuştu.





Parçanın sözleri şu şekilde:



Dertleri bitmez İstanbul'un bıktım illallah

Dertleri bitmez İstanbul'un bıktım illallah

Biri biterken öbürü de başlar vermesin Allah

Biri biterken öbürü de başlar vermesin Allah





Böyle gelmiş böyle gitmez, gitmez inşallah

Böyle gelmiş böyle gitmez, gitmez inşallah

Yok mu çaresi dostlar

Var! Recep Tayyip Erdoğan!

Genç, dinamik, çalışkan

Cesur, dürüst, kararlı Refah Partisi

Tamam İnşallah