PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 01:01 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 01:14

Başkan Erdoğan'ın İstanbul zaferinde Erkin Koray imzası! "Tamam İnşallah"

Şarkılarıyla Türk rock müziğine iz bırakan ünlü müzisyen Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti. Usta sanatçının vefatının ardından akıllara Başkan Erdoğan'ın 1994 seçim şarkısı akıllara geldi. İşte o beste...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSTANBUL ZAFERİNDEKİ O PARÇA
Erkin Koray'ın Fesuphanallah adlı parçası, Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlanmış ve sanatçı Ömer Çelik tarafından okunarak 1994 seçim kampanyasında en çarpıcı ikna aracı olmuştu.



Parçanın sözleri şu şekilde:

Dertleri bitmez İstanbul'un bıktım illallah
Dertleri bitmez İstanbul'un bıktım illallah
Biri biterken öbürü de başlar vermesin Allah
Biri biterken öbürü de başlar vermesin Allah



Böyle gelmiş böyle gitmez, gitmez inşallah
Böyle gelmiş böyle gitmez, gitmez inşallah
Yok mu çaresi dostlar
Var! Recep Tayyip Erdoğan!
Genç, dinamik, çalışkan
Cesur, dürüst, kararlı Refah Partisi
Tamam İnşallah

SIRADAKİ VİDEO
CHP'li Eski Milletvekili Aytuğ Atıcı: Mutlaka bir değişim olması gerekiyor
08.08.2023Salı
Yerel seçimlerde 5 ilde sürpriz beklentisi! Araştırmada dikkat çeken İstanbul ve Ankara detayı...
08.08.2023Salı
Bomba kulis! 26 Ağustos'ta 'İP'ler kopuyor Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuracak!
07.08.2023Pazartesi
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan 26 Ağustos çıkışı: Açıklamalar Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak
07.08.2023Pazartesi
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı
07.08.2023Pazartesi
Bunlar da Var
CHP’den ’ihraç’ edilen Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’nu savunan CHP’li Yarkadaş’a salvo! 02:15
"Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi"
08.08.2023Salı
MasterChef Somer Sivrioğlu’nun uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Pınar’a bakın! Sosyal medya onu konuşuyor 00:20
MasterChef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi Pınar'a bakın!
08.08.2023Salı
CHP’deki ’değişim’ kervanına Sezgin Tanrıkulu da dahil oldu: Önümüzdeki seçimlerin yol haritası değişim ve yenilenmeden geçiyor 01:11
CHP'deki 'değişim' kervanına Sezgin Tanrıkulu da dahil oldu!
08.08.2023Salı
Nijer’de cunta, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı 02:44
Nijer'de gergin bekleyiş
08.08.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA