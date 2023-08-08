Başkan Erdoğan'ın İstanbul zaferinde Erkin Koray imzası! "Tamam İnşallah"

BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSTANBUL ZAFERİNDEKİ O PARÇA
Erkin Koray'ın Fesuphanallah adlı parçası, Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlanmış ve sanatçı Ömer Çelik tarafından okunarak 1994 seçim kampanyasında en çarpıcı ikna aracı olmuştu.
Parçanın sözleri şu şekilde:
Dertleri bitmez İstanbul'un bıktım illallah
Dertleri bitmez İstanbul'un bıktım illallah
Biri biterken öbürü de başlar vermesin Allah
Biri biterken öbürü de başlar vermesin Allah
Böyle gelmiş böyle gitmez, gitmez inşallah
Böyle gelmiş böyle gitmez, gitmez inşallah
Yok mu çaresi dostlar
Var! Recep Tayyip Erdoğan!
Genç, dinamik, çalışkan
Cesur, dürüst, kararlı Refah Partisi
Tamam İnşallah