Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonuna ulaşamadı! Tunceli meydanda ’değişim’ diye haykırdı





KILIÇDAROĞLU SORULDU: "ÖYLE BİR PLANLAMA YAPMADIK"

Elazığ'da turunda İmamoğlu, bir gazetecinin "Tunceli denince, akıllara Sayın Genel Başkan da geliyor. Onun da memleketi. Gözler onu da arıyordur sizle beraber o ziyarette" sözlerini "Öyle bir planlama yapmadık. Yapsaydık, zaten Genel Başkanımızla gelir, gezerdik" yanıtını vererek geçiştirmişti.



"DEĞİŞİMCİLER SAHADA" MESAJI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'ne 'değişimciler sahada' mesajı vermekten de geri durmadı.



Şu ifadeleri kullandı;



"Biz, hep sahadayız. Her daim sahadayız. Benim 14 yıldır sahada olmadığım saniyem yok. Vatandaşın arasında olmasam, huzursuz olurum. Yani bu ama İstanbul'da ama ülkenin başka bir yerinde. İnsanlardan beslenirsiniz. Doğruları onlardan görürsünüz. Eleştirileri onlardan alırsınız. Dertleşirsiniz, yüzleşirsiniz ve kendinizi yenilersiniz. Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım.