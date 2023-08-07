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Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonuna ulaşamadı! Tunceli meydanda 'değişim' diye haykırdı

Ekrem İmamoğlu Tunceli ziyareti ilginç anlara sahne oldu. İmamoğlu ilk aramada Kılıçdaroğlu'na ulaşamayınca Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkanım cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin. Ben evin de numarasını çevirdim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu Tunceli'de yaptığı konuşmada, "Bundan sonra da nefer olmaya devam edeceğim. Biz, çünkü kaybedemeyiz. Kaybettiğimiz her seçim ülkemizin bir başka 5 yılını bizden alıp götürüyor. Biz, artık kaybedemeyiz" sözleriyle değişim mesajı verdi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 02:00 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 02:01
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonuna ulaşamadı! Tunceli meydanda ’değişim’ diye haykırdı

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardında Kemal Kılıçdaroğlu ile 'değişim' savaşı veren Ekrem İmamoğlu, çözümü kendini yollara vurmakta buldu. CHP'li İBB Başkanı İstanbul'un sorunlarını görmezden gelerek Elazığ ve Tunceli'ye rota çizdi.

"GENEL BAŞKANIM CEP TELEFONUNUZU DA ARADIM CEVAP VERMEDİN" I VİDEO İZLE



KILIÇDAROĞLU SORULDU: "ÖYLE BİR PLANLAMA YAPMADIK"
Elazığ'da turunda İmamoğlu, bir gazetecinin "Tunceli denince, akıllara Sayın Genel Başkan da geliyor. Onun da memleketi. Gözler onu da arıyordur sizle beraber o ziyarette" sözlerini "Öyle bir planlama yapmadık. Yapsaydık, zaten Genel Başkanımızla gelir, gezerdik" yanıtını vererek geçiştirmişti.

"DEĞİŞİMCİLER SAHADA" MESAJI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'ne 'değişimciler sahada' mesajı vermekten de geri durmadı.

Şu ifadeleri kullandı;

"Biz, hep sahadayız. Her daim sahadayız. Benim 14 yıldır sahada olmadığım saniyem yok. Vatandaşın arasında olmasam, huzursuz olurum. Yani bu ama İstanbul'da ama ülkenin başka bir yerinde. İnsanlardan beslenirsiniz. Doğruları onlardan görürsünüz. Eleştirileri onlardan alırsınız. Dertleşirsiniz, yüzleşirsiniz ve kendinizi yenilersiniz. Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım.



KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MEMLEKETİNE GİTTİ
İstanbul hariç hemen hemen her yere giden Ekrem İmamoğlu bu kez rotayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memlekti Tunceli'ye dümeni kırdı.

"GENEL BAŞKANIM CEP TELEFONUNUZU DA ARADIM CEVAP VERMEDİN" I VİDEO İZLE



KILIÇDAROĞLU TELEFONLARINI AÇMADI
Kemal Kılıçdaroğlu ile değişim savaşı veren Ekrem İmamoğlu Tunceli ziyareti sırasında ilginç anlara sahne oldu Kılıçdaroğlu ile telefonda konuşan Ekrem İmamoğlu," Genel Başkanım cep telefonunuzu da aradım açılmadı" sözleri ikili arasında yaşanan krizi gözler önüne serdi.



TUNCELİ MEYDANINDA 'DEĞİŞİM' DEDİ
Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Tunceli meydanında yaptığı konuşmada, "Bundan sonra da nefer olmaya devam edeceğim. Biz, çünkü kaybedemeyiz. Kaybettiğimiz her seçim ülkemizin bir başka 5 yılını bizden alıp götürüyor. Biz, artık kaybedemeyiz. Ama İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. Göreceksiniz. Ama memleketin bundan sonraki seçimlerini de kaybetmeyeceğiz. Bakın, kararlı bir söz söylüyorum: Artık kaybetmek yok. İstanbul'u da kaybetmek yok. Diğer büyük şehirleri de kaybetmek yok. Türkiye'nin seçimlerini de kaybetmek yok" dedi.

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