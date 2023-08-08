Anadolu rock müziğinin usta ismi Erkin Koray vefat etti!

'Köprüden Geçti Gelin' 'Kıskanırım', 'Esterabim', 'Fesuphanallah' gibi unutulmaz eserlere imza atan Anadolu rock müziğin usta ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto kentinde akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Koray'ın hayatını kaybetmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınladı. Ersoy paylaşımında, "Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

ERKİN KORAY İÇİN SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Müzik dünyasına sayısız eserler kazandıran sanatçı Erkin Koray'ın ölümünün ardından siyasiler tazeye mesajları yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından Koray'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, "Unutulmaz eserleriyle gönüllere taht kuran, rock müziğin duayen isimlerinden Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koray için paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Büyük usta geride bıraktığı onlarca unutulmaz eser ile gönlümüzde ve hafızalarımızda yerini hep koruyacak."

'ERKİN KORAY'I KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Koray'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımında, "Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray'ı, akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı. Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi parçalarıyla o gök kubbemizde baki kalacak bir sestir" ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımında üzüntüsünü belirterek, "'İnandım ki sevince vardır dünya.' Anadolu'nun özgün sesi Erkin Koray, gök kubbemizde hoş bir sada bırakarak aramızdan ayrıldı. Bu topraklara olan sevgisi ve inancı unutulmayacak. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.