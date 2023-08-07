Bedelli askerlikte yeni dönem: Hakkından vazgeçenler yeniden başvuru yapamayacak

KURA ÖNCESİ VAZGEÇENLER YENİDEN BAŞVURABİLECEK Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, iki ay içinde ödeme yapmayanlar ile kura veya sınıflandırma öncesi vazgeçenler bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilecek.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar sadece askerlik şubelerinden bedelli başvurusu yapabilecek. Bu durumda olmayanlar başvuru için askerlik şubelerinin yanı sıra e-Devlet'i de kullanabilecek.