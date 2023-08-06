6 ayda deprem bölgesinde ulaştırma alanında yapılan çalışmalar: 6 bin kişiye barınma hizmeti verildi havalimanları, tren ve kara yolları onarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremlerin ardından afet bölgesine yardımların ulaştırılması ve haberleşmenin sağlanması için Bakanlığın harekete geçtiğini dile getirdi.

Bakanlık, "asrın felaketi " olarak adlandırılan depremlerin ardından bölgede demir yollarından, kara yollarına, hava yolundan, haberleşme altyapısına kadar kendi alanındaki konularda çalışmalarını sürdürdü, vatandaşların ulaştırma alanındaki her türlü ihtiyacını karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kendi faaliyet alanlarında felaketin ilk gününden bu yana deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

GAR VE İSTASYON BÖLGELERİNDEKİ ÇALIŞMALAR Uraloğlu, söz konusu illerde demir yolu ulaşımının kısa sürede sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü, ilk aşamada, akaryakıt ve yaşam malzemesi ihtiyaçlarının deprem bölgesine ulaştırılması için lojistik desteği verildiğini kaydetti.

Depremin etkilediği 11 ildeki 1275 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattının zarar gördüğünü anlatan Uraloğlu, "Depremden hemen sonra ekiplerce ilk kontroller yapılarak, kısıtlı işletmeciliğe geçilebilmesi için hatların uygunluk durumları tespit edildi. Yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde 1232 kilometrelik hat, acil kullanım ve deprem yardım trenleri için işletmeciliğe açıldı." dedi.

Bakanlığa bağlı kurumların misafirhaneleri, şantiyeleri ve idari binalarının depremzedelerin kullanımına açıldığını belirten Uraloğlu, deprem sonrasında bölgeye konteyner ve çadır desteğinin de sağlandığı bildirdi.

Anılan desteğin sağlanması amacıyla kısıtlı işletmeciliğe açılan hatlarda deprem öncesindeki işletmecilik şartlarının sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Depremde bölgede bulunan 1628 demir yolu binasından 246'sı hasar aldı. Binaların yapısal incelenmesi için hizmet alımı yapıldı. Söz konusu işin rapor sonuçları ve saha çalışmaları sonucunda tespit çalışmaları devam ediyor. Malatya Gar Sahası'nda 290 konteynerin bulunduğu alanın düzenlemesi yapıldı, tamamı personelin hizmetine sunuldu. Ayrıca Gölbaşı ve Pazarcık istasyonlarına birer konteyner olmak üzere 292 adet konteyner tedarik edildi."

Uraloğlu, İskenderun, Fevzipaşa, Narlı, Osmaniye gar sahalarına ve İslahiye, Nurdağ ile Türkoğlu istasyonlarında konteyner tedarikinin sağlandığını dile getirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Bakanlık koordinasyonunda deprem bölgesinden yaklaşık 80 bin vatandaşın demir yolu ile tahliyesinin gerçekleştirildiğini ifade eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"2 bin 98 vagonla deprem bölgesine iş makinesi, insani yardım malzemesi, konteyner ve kömür gibi ihtiyaçların lojistik desteği sağlandı. 17 vagon iş makinesi, 498 vagon insani yardım malzemesi, 2 bin 264 vagonla 4 bin 565 adet yaşam konteyneri 266 vagonla 320 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 4 vagon 26 adet seyyar tuvalet, 5 ısıtma jeneratör vagonu, 24 barınma amaçlı vagon, 30 servis vagonu afet bölgesine gönderildi. Deprem bölgesinde çalışan iş makinası, ambulans gibi araçlara 16 bin 912 litre yakıt verildi. Deprem bölgesinde gar ve istasyonlarda, yolcu ve personel servis vagonlarıyla misafirhane, sosyal tesis ve şantiyelerde toplam 6 bin kişiye barınma hizmeti sağlandı. Halen personel servis vagonlarında 30 kişi, misafirhane, sosyal tesislerde 340 kişi olmak üzere 370 kişiye barınma hizmeti veriliyor."