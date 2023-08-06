6 ayda deprem bölgesinde ulaştırma alanında yapılan çalışmalar: 6 bin kişiye barınma hizmeti verildi havalimanları, tren ve kara yolları onarıldı

"İLK ONARIM ÇALIŞMALARIYLA YOL AĞININ TAMAMINDA ULAŞIM SAĞLANDI"
Uraloğlu, depremlerden etkilenen 11 ilde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 634 kilometresi otoyol olmak üzere toplam 9 bin 176 kilometre yol ağı bulunduğunu anlatarak, "Deprem sonrasında 61 kilometresi otoyol olmak üzere toplam 184 kilometrelik yolda hasar tespit edildi." dedi.
Depremin hemen ardından başlatılan ilk onarım çalışmalarıyla yol ağının tamamında ulaşım sağlandığını ifade eden Uraloğlu, bazı yolların yapımının tamamlandığını bazılarında ise ihale işlemlerinin bitirilerek proje işlemleri kapsamında çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Uraloğlu, Kahramanmaraş ilinde 2 tarihi köprüye ilişkin ihalenin yapılarak çalışmalara başlandığı belirterek, "Hatay'da 5 tarihi köprünün ihale süreci devam ediyor. Ayrıca muhtelif hizmet tesisleri, bakımevleri ve diğer binaların yeniden yapımı, güçlendirilmesi ve onarımı için yerinde inceleme ve tespit çalışmaları ile depremde hasar gören yollardaki sinyalizasyon, otokorkuluk, yatay ve düşey işaretlemelerin yenilenerek trafik güvenliği tedbirlerinin artırılması çalışmaları yapılmıştır." dedi.
HAVA YOLU ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Depremden etkilenen havalimanlarına düzenlenen insani yardım ve tahliye amaçlı uçuşların, çoklu koordinasyonla ve emniyetli ve en az bekleme süresiyle gerçekleştirildiğini anlatan Uraloğlu, DHMİ Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında depremzedelerin tahliyesinin sağlanması ve onlara yardımcı olunması amacıyla 7 gün 24 saat hizmet verildiğini söyledi.
Uraloğlu, AFAD ekiplerince yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde 528 kişilik Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekibinin görevlendirildiğini belirterek, söz konusu ekiplerin 210 depremzedeyi göçük altından sağ olarak çıkardığını bildirdi.
Deprem bölgesindeki havalimanlarının durumuna ilişkini bilgi de veren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Adana Havalimanı tüm uçuşlara hizmet veriyor. Havalimanında deprem kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Temmuz 2023 itibarıyla 7 milyon 554 bin 830 lira harcama yapıldı. Adıyaman Havalimanı'nda depremde hava trafik kontrol kulesinde hasar oluştuğu tespit edildi. Tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle seyrüsefer hizmetleri mevcut hava trafik kontrol kulesinden verilmeye başlandı. Havalimanımız insani ve yardım amaçlı uçuşlar öncelikli olmak üzere tüm uçuşlara açık hizmet veriyor. Adıyaman Havalimanı'na bu yılın temmuz ayı itibarıyla 9 milyon 585 bin 580 lira harcama gerçekleştirildi."
Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı'nda yapılan incelemelerde havalimanında operasyonu ve işletme hizmetlerini olumsuz etkileyecek hasar oluşmadığını belirterek, havalimanının faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla 46 bin 383 lira harcama yapıldığını kaydetti.
Deprem sonrası Gaziantep Havalimanı'nda yapılan incelemelerde işletme hizmetlerini olumsuz etkileyecek önemli bir hasar oluşmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Gaziantep Havalimanı'nda 6-7 Şubat'ta insani yardım, VIP, ambulans ve askeri uçuşlara hizmet vermiştir. 8 Şubattan itibaren insani ve yardım amaçlı uçuşlar öncelikli olmak üzere tüm uçuşlara açılmıştır. Söz konusu havalimanına geçen ay itibarıyla 7 milyon 50 bin 953 lira harcama yapıldı." dedi.
Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda da deprem sonrasında çalışmalar yapıldığını anımsatarak, havalimanındaki binaların deprem performans analizi yaptırıldığını ve güçlendirme projeleri hazırlatıldığını dile getirdi.
Hatay Havalimanı pistinde ve yakın civarında meydana gelen deformasyonların belirlenmesi ve yer altı yapıların görüntülenmesi için TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak testler ve çalışmalar gerçekleştirildiğini söyleyen Uraloğlu, "Tüm etüt ve proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip pist, apron ve taksi yollarının yenilenmesine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılacak." diye konuştu.
Uraloğlu, Hatay Havalimanı'ndaki oluşan hasar sonrasında onarım çalışmalarının hızlıca yapıldığını belirterek, havalimanının 6 Şubat itibarıyla hava trafiğine kapatıldığını, 9 Şubat'tan itibaren ise yalnızca görerek uçuş şartlarında ambulans, insani yardım, VIP ve askeri amaçlı olmak üzere helikopter uçuşlarına açıldığını hatırlattı.
Söz konusu havalimanının 12 Şubat'tan itibaren insani yardım, VIP, ambulans ve askeri uçak trafiğine açıldığını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Seyrüsefer hizmetleri, durum tespit çalışmaları sonrasında, mevcut hava trafik kontrol kulesinden verilmeye devam etmiştir. Deprem kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla geçen ay itibarıyla 25 milyon 408 bin 447 lira harcama yapıldı. Ayrıca Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa GAP ve Elazığ havalimanlarında çalışmalar yapıldı. Bu havalimanlarının da hasarlı olan kesimlerinin onarımı yapılarak ulaşıma açıldı."
ÜCRETSİZ SEFERLER 6 ŞUBAT-30 NİSAN'DA YAPILDI
Bakan Uraloğlu, depremlerin ardından 6 Şubat-30 Nisan'da gerçekleştirilen seferlerin ücretsiz yapıldığını ifade ederek, 1 milyon 460 bin 705 gelen yolcu, 1 milyon 597 bin 99 giden yolcu olmak üzere 3 milyon 57 bin 804 yolcunun tahliyesinin sağlandığını bildirdi.
Bu dönemde 15 bin 337 iniş, 15 bin 264 kalkış olmak üzere 30 bin 601 uçak trafiğinin gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, 22 bin 466,7 ton yük (kargo, insani yardım) taşındığını belirtti.
Haziran sonu itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında yapılan seferlere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Havalimanlarından, 55 bin 391 iç hat ve 5 bin 811 dış hat olmak üzere toplam 61 bin 202 uçak trafiği gerçekleşti. 5 milyon 371 bin 354 iç hatta ve 577 bin 621 dış hatta olmak üzere toplam 5 milyon 948 bin 975 yolcuya hizmet verildi. Bu havalimanlarında toplam yük (kargo+posta+bagaj) trafiği 56 bin 494 ton, kargo trafiği ise 6 bin 451 ton olarak gerçekleşti. Deprem kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Temmuz 2023 itibarıyla DHMİ tarafından bölgedeki havalimanları için 75 milyon 179 bin 693 lira harcama yapıldı."