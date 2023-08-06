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Asrın felaketinin 6. ayında yaralar hızla sarılıyor! 10 adımda depremzedelere sağlanan ekonomik destekler

11 ilde büyük yıkıma sebep olan, 50 binden fazla insanımızın can verdiği Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketinin üzerinden tam 6 ay geçti. Bölgenin yeniden ihya ve inşa çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Öte yandan deprem bölgesinde hayatın hızla normalleşmesi için birçok ekonomik adım da atıldı. 10 adımda depremzedelere sağlanan ekonomik destekleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 13:23 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 13:36
Asrın felaketinin 6. ayında yaralar hızla sarılıyor! 10 adımda depremzedelere sağlanan ekonomik destekler

Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 6 aylık bir zaman dilimi geçti. 11 ili vuran 7,7 ve 7,6'lık depremlerde 50 binden fazla canımız gitti.

Devlet depremin ilk anından itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm kurum kuruluşlarıyla teyakkuza geçti, yaraları sarmak adına canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.

Türkiye'nin 81 ilinde yardım seferberliği başlatıldı, gerek nakdi gerekse ayni yardımlarıyla depremzedelere ulaştırıldı.




YENİDEN İHYA VE İNŞA
Asrın deprem felaketinin ardından bölgenin yeniden ihya ve inşa çalışmaları ise hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda deprem bölgesinde 1 yılda 319 bin konutun inşası kararlaştırıldı. 6 aydır yoğun bir şekilde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. 'Yerinde Dönüşüm' projesine ise başvuru sayısı 155 bin 293'e ulaştı" açıklamasını yaptı.

680 BİN KONUT VE KÖY EVİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Depremde yıkıma uğrayan şehirlerde yapılacak olan 680 bin konut ve köy evi ile inşaatı devam edenlerin illere göre dağılımı ise şöyle:

Adana'da; toplamda 21 bin 21 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan 3 bin 638 konutun yapımına başlanıldı. 5 bin 239 konutun da ihalesi tamamlandı ve en kısa sürede inşaatına başlanılacak.



Adıyaman'da ise, toplamda 64 bin 811 konut ve köy evi yapılacak. Bunlardan temeli atılan 4 bin 629 konutun yapımı sürüyor. İhalesi gerçekleştirilen bin 425 konutun inşaatına ise kısa sürede başlanılacak.

Diyarbakır'da toplamda 21 bin 712 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan 6 bin 278 konutun yapımına başlanılırken 3 bin 14 konutun da ihalesi gerçekleştirildi. Bu konutların da yakın zamanda inşaatına başlanılacak.

Elazığ'da toplamda yapılacak 20 bin 261 konut ve köy evinden temeli atılan 2 bin 936'sının yapımı sürüyor. 3 bin 643 konutun da ihalesi gerçekleştirildi ve inşaatına başlanılması bekleniliyor.

Gaziantep'te ise, toplamda 41 bin 922 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan temeli atılan 20 bin 319 konutun yapımı devam ediyor. 3 bin 829 konutun da ihalesi gerçekleştirildi ve yakın zamanda inşaatına başlanılacak.

Kahramanmaraş'ta toplam 112 bin 414 konut ve köy evi inşa edilecek. Temeli atılan 24 bin 321 konutun inşaatı hızla yükseliyor. İhalesi gerçekleştirilen 18 bin 873 konutun inşaatına da kısa zamanda başlanılacak.

Malatya'da ise, 103 bin 19 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan 14 bin 338 konutun yapımına başlanıldı. 9 bin 331 konutun ise ihalesi gerçekleştirildi, yakında inşaatına başlanılacak.



Hatay'da toplam 254 bin 195 konut ve köy evi yapılacak. İnşaatına başlanılan 33 bin 971 konutun yapımı sürüyor. 19 bin 988 konutun da ihalesi yapıldı, inşaatı kısa zamanda başlayacak.

Kilis'te toplam 3 bin 361 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan bin 854 konutun yapımına başlandı. 120 konutun da ihalesi gerçekleştirildi, kısa sürede inşaatına başlanılacak.

Osmaniye'de ise 20 bin 502 konut ve köy evi yapılacak. Temeli atılan 4 bin 892'sinin yapımı devam ediyor. İhalesi biten 639 konutun inşaatına da yakında başlanılacak.

Şanlıurfa'da da toplamda 16 bin 782 konut ve köy evi inşa edilecek. 5 bin 715 konutun inşaatı başlatıldı ve çalışmalara hızla devam ediliyor. 3 bin 491 konutun da ihalesi yapıldı, inşaatına ise kısa zamanda başlanılacak.

37 BİN 129 KÖY EVİNİN İHALESİ TAMAMLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem felaketinin ardından şehir merkezlerindeki enkaz yığınlarının kaldırılma sürecinde vakit kaybetmemek adına ilk etapta köy evlerinin inşa sürecini başlattı. Deprem bölgesinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce yöresel mimariye uygun olarak 143 bin 271 köy evi yapılacak. Bunlardan 37 bin 129 köy evinin ihale süreci tamamlandı. Şu ana kadar; Adıyaman'da 24 köyde 971, Diyarbakır'da 4 köyde 49, Gaziantep'te 35 köyde 1104, Hatay'da 21 köyde 1096, Kahramanmaraş'ta 50 köyde 2 bin 644, Kilis'te 8 köyde 168, Malatya'da 49 köyde 2 bin 76, Osmaniye'de 3 köyde 164, Şanlıurfa'da 2 köyde 67 köy evi olmak üzere toplamda 8 bin 339 köy evinde yapım çalışmaları devam ediyor. Deprem konutları yöresel mimariye uygun ve az katlı olarak inşa ediliyor.



DEPREMZEDELERE SAĞLANAN EKONOMİK DESTEKLER
Deprem bölgesinde hayatın hızla normalleşmesi için birçok ekonomik adım da atıldı.

10 adımda depremzedelere sağlanan ekonomik destekleri sizler için derledik;

- Depremzedelere 10 bin, taşınanlara 15 bin lira yardım yapıldı.

- Kredi Garanti Fonu paketi 400 milyar liraya çıkarıldı.

- Kısa çalışma uygulamasıyla 110 bin kişiye yaklaşık 937 milyon lira ödendi.

- Halk Bankası'nın bölgedeki esnaf ve sanatkarlara kullandığı kredi tutarı 4 milyar 110 milyon 704 bin liraya ulaştı.

- Bölgedeki çiftçilerin hesaplarına 8,8 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapıldı.



- Depremzedelerin vergi dairelerine olan borçları faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirildi.

- Yaklaşık 670 bin mükellefin 37 milyar lira tutarındaki vergi ödemesi ertelendi.

- Prefabrik yapıların KDV oranı yıl sonuna kadar %1'e indirildi.

- Konteyner kentler dışında barınanlara aylık 3 ila 5 bin lira kira yardımı için ödenek sağlandı.

- Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin lira nakdi yardımda bulunuldu.


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