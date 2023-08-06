Asrın felaketinin 6. ayında yaralar hızla sarılıyor! 10 adımda depremzedelere sağlanan ekonomik destekler

Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 6 aylık bir zaman dilimi geçti. 11 ili vuran 7,7 ve 7,6'lık depremlerde 50 binden fazla canımız gitti. Devlet depremin ilk anından itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla tüm kurum kuruluşlarıyla teyakkuza geçti, yaraları sarmak adına canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.

Adana 'da; toplamda 21 bin 21 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan 3 bin 638 konutun yapımına başlanıldı. 5 bin 239 konutun da ihalesi tamamlandı ve en kısa sürede inşaatına başlanılacak.

Bu kapsamda deprem bölgesinde 1 yılda 319 bin konutun inşası kararlaştırıldı. 6 aydır yoğun bir şekilde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki , "Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. 'Yerinde Dönüşüm' projesine ise başvuru sayısı 155 bin 293'e ulaştı " açıklamasını yaptı. 680 BİN KONUT VE KÖY EVİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI Depremde yıkıma uğrayan şehirlerde yapılacak olan 680 bin konut ve köy evi ile inşaatı devam edenlerin illere göre dağılımı ise şöyle:

YENİDEN İHYA VE İNŞA Asrın deprem felaketinin ardından bölgenin yeniden ihya ve inşa çalışmaları ise hız kesmeden sürüyor.





Adıyaman'da ise, toplamda 64 bin 811 konut ve köy evi yapılacak. Bunlardan temeli atılan 4 bin 629 konutun yapımı sürüyor. İhalesi gerçekleştirilen bin 425 konutun inşaatına ise kısa sürede başlanılacak.

Diyarbakır'da toplamda 21 bin 712 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan 6 bin 278 konutun yapımına başlanılırken 3 bin 14 konutun da ihalesi gerçekleştirildi. Bu konutların da yakın zamanda inşaatına başlanılacak.

Elazığ'da toplamda yapılacak 20 bin 261 konut ve köy evinden temeli atılan 2 bin 936'sının yapımı sürüyor. 3 bin 643 konutun da ihalesi gerçekleştirildi ve inşaatına başlanılması bekleniliyor.

Gaziantep'te ise, toplamda 41 bin 922 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan temeli atılan 20 bin 319 konutun yapımı devam ediyor. 3 bin 829 konutun da ihalesi gerçekleştirildi ve yakın zamanda inşaatına başlanılacak.

Kahramanmaraş'ta toplam 112 bin 414 konut ve köy evi inşa edilecek. Temeli atılan 24 bin 321 konutun inşaatı hızla yükseliyor. İhalesi gerçekleştirilen 18 bin 873 konutun inşaatına da kısa zamanda başlanılacak.

Malatya'da ise, 103 bin 19 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan 14 bin 338 konutun yapımına başlanıldı. 9 bin 331 konutun ise ihalesi gerçekleştirildi, yakında inşaatına başlanılacak.