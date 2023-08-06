Asrın felaketinin 6. ayında yaralar hızla sarılıyor! 10 adımda depremzedelere sağlanan ekonomik destekler

Hatay'da toplam 254 bin 195 konut ve köy evi yapılacak. İnşaatına başlanılan 33 bin 971 konutun yapımı sürüyor. 19 bin 988 konutun da ihalesi yapıldı, inşaatı kısa zamanda başlayacak.
Kilis'te toplam 3 bin 361 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan bin 854 konutun yapımına başlandı. 120 konutun da ihalesi gerçekleştirildi, kısa sürede inşaatına başlanılacak.
Osmaniye'de ise 20 bin 502 konut ve köy evi yapılacak. Temeli atılan 4 bin 892'sinin yapımı devam ediyor. İhalesi biten 639 konutun inşaatına da yakında başlanılacak.
Şanlıurfa'da da toplamda 16 bin 782 konut ve köy evi inşa edilecek. 5 bin 715 konutun inşaatı başlatıldı ve çalışmalara hızla devam ediliyor. 3 bin 491 konutun da ihalesi yapıldı, inşaatına ise kısa zamanda başlanılacak.
37 BİN 129 KÖY EVİNİN İHALESİ TAMAMLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem felaketinin ardından şehir merkezlerindeki enkaz yığınlarının kaldırılma sürecinde vakit kaybetmemek adına ilk etapta köy evlerinin inşa sürecini başlattı. Deprem bölgesinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce yöresel mimariye uygun olarak 143 bin 271 köy evi yapılacak. Bunlardan 37 bin 129 köy evinin ihale süreci tamamlandı. Şu ana kadar; Adıyaman'da 24 köyde 971, Diyarbakır'da 4 köyde 49, Gaziantep'te 35 köyde 1104, Hatay'da 21 köyde 1096, Kahramanmaraş'ta 50 köyde 2 bin 644, Kilis'te 8 köyde 168, Malatya'da 49 köyde 2 bin 76, Osmaniye'de 3 köyde 164, Şanlıurfa'da 2 köyde 67 köy evi olmak üzere toplamda 8 bin 339 köy evinde yapım çalışmaları devam ediyor. Deprem konutları yöresel mimariye uygun ve az katlı olarak inşa ediliyor.
DEPREMZEDELERE SAĞLANAN EKONOMİK DESTEKLER
Deprem bölgesinde hayatın hızla normalleşmesi için birçok ekonomik adım da atıldı.
10 adımda depremzedelere sağlanan ekonomik destekleri sizler için derledik;
- Depremzedelere 10 bin, taşınanlara 15 bin lira yardım yapıldı.
- Kredi Garanti Fonu paketi 400 milyar liraya çıkarıldı.
- Kısa çalışma uygulamasıyla 110 bin kişiye yaklaşık 937 milyon lira ödendi.
- Halk Bankası'nın bölgedeki esnaf ve sanatkarlara kullandığı kredi tutarı 4 milyar 110 milyon 704 bin liraya ulaştı.
- Bölgedeki çiftçilerin hesaplarına 8,8 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapıldı.
- Depremzedelerin vergi dairelerine olan borçları faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirildi.
- Yaklaşık 670 bin mükellefin 37 milyar lira tutarındaki vergi ödemesi ertelendi.
- Prefabrik yapıların KDV oranı yıl sonuna kadar %1'e indirildi.
- Konteyner kentler dışında barınanlara aylık 3 ila 5 bin lira kira yardımı için ödenek sağlandı.
- Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin lira nakdi yardımda bulunuldu.