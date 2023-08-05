Seçimlik halkçılık bitmeyen riyakarlık! Mutfak videolarının aranan yüzü Kılıçdaroğlu Erzincan’a özel jetle gitti: Sarıgül’den ’Tiktok’lu operasyon

ADIYAMAN'A DA SAATİ 12 BİN DOLARLIK ÖZEL JETLE GİTMİŞTİ Öte yandan Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız aylarda Adıyaman 'a da özel jetle gitmişti. Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a gitmek için kullandığı özel jetin saatinin 12 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı. BİZİM LÜKSTE GÖZÜMÜZ YOK DİYOR, JETLERDEN İNMİYOR... Yakın bir zamanda "Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanı uçağını satacağım yangın söndürme uçağı alacağım. Bizim lükste gözümüz yok. Cumhurbaşkanı mütevazı olacak" naraları atan Kılıçdaroğlu'nun özel uçaklardan inmemesi CHP 'nin ikiyüzlü ve riyakar siyasetini de açık etti.

BELEKTE GECELİĞİ 316 BİN TL'DEN 5 GÜNLÜK TATİL

Seçim sürecinde mütevazi bir yaşam imajı vermeye çalışıp evinin mutfağından kurgu videolar çeken Kılıçdaroğlu, Belek'te geceliği 316 bin lira olan lüks villada 5 gün bayram tatili yapmıştı.



Ağır yenilgi sonrası böylesi lüks bir tatille gündem olan Bay Bay Kemal büyük tepki uyandırmış, CHP seçmeni isyan etmişti.





Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun konakladığı ultra lüks villa



"FAKİR GÖRÜNÜR ZENGİN YAŞAR! HESABI DA MUHTEMELEN BİR BELEDİYEYE YIKMIŞTIR"

CHP'li Mehmet Sevigen konuya ilişkin "Benim için sürpriz değil. Kemal Bey'i çok iyi tanırım. Kendini fakir gösterir, zengin yaşar. Kendisi hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır" ifadelerini kullanmıştı.



SEÇİM BİTTİ HALKÇILIK GİTTİ...

Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise "Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsizliği ortaya dökülmüştür. Mutfaktan algı yaptı. Reklam ajanslarının aklına uydu. Elektrik faturasını ödememe gibi şovlar yapıyordu. Halka "ben de sizdenim" imajı veriyordu. Seçim bitti, bir baktık ki Kılıçdaroğlu geceliği yüz binlerce liralık villalarda kalıyor." demişti.