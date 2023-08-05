Rotayı İstanbul’a kıran İmamoğlu’nun CHP koltuğu planı! Seçim sonrası için pozisyon alıyor | Özgür Özel’den zaman ayarlı çıkış

Öte yandan 'değişim' isteyen İmamoğlu'nun 'İstanbul' vurgulu açıklamaları CHP kulislerine bomba gibi düştü. Fondaş Cumhuriyet'e konuşan CHP 'li kurmaylar, "İmamoğlu'nun tartışma sürecinde genel başkan adayı mı olacak, yoksa İBB Başkanlığı'na devam mı edeceği belirsizliğini koruyordu. Ancak bu açıklamalarıyla durumunu netleştirdi ve partililerin ondan istediği görevine uygun 'doğal' açıklamayı yaptı" değerlendirmesini yaptı. MURAT KARAYALÇIN ÖRNEĞİ... "Karayalçın'ın 1993'te SHP Genel Başkanlığı için ABB Başkanlığı'nı bırakması sonucu Ankara kaybedilmişti. İmamoğlu, aynı süreci takip etmeyerek hatadan döndü" yorumunu yapan CHP kurmayları, "İmamoğlu, söyleminde samimiyse yerel seçim hazırlıklarını daha rahat sürdürebiliriz. Taban ondan zaten bu tutumu bekliyordu" şeklinde konuştu. SÜRECİ İZLEYECEK, SEÇİM SONRASI İÇİN POZİSYON ALIYOR Öte yandan kurultayda kazanamayacağını anlayan Ekrem İmamoğlu 'nun "yerel seçimlere odaklanma" hamlesiyle seçim sonrası için pozisyon aldığı, hesabını buna göre yaptığı konuluşuyor.







ÖZEL KENDİSİNE GENEL BAŞKANLIK, İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ

Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den olay bir çıkış geldi. Kendisinin genel başkanlığa aday olduğunu "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek duyuran Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na da İstanbul üzerinden gelecek rotası çizdi.



İmamoğlu'nun İBB'ye tekrar aday olması halinde kazanacağını savunan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem Bey bu kararı kendi durumunu değerlendirerek kendisi verecek en sonunda ama Türkiye'nin ve partinin geleceği açısından kendi okumam şudur; İnsanlar size bir görevi teslim edeceklerse sizin geçmişinizde bir başarı hikayesi görürlerse daha kolay görevlendiriyorlar. İnsanlar icraat seviyor. Muhalefetin ne kadar etkin ve iyi yapıldığından çok icraatta ne kadar iyi olduğunu ve bu işi yapıp yapamayacağınız… Burada İBB Türkiye açısından iyi bir ölçeklendirme.

Recep Tayyip Erdoğan oradan gelip ülkeyi yönettiği için genel kamuoyunda özellikle bize oy vermeyen sağ seçmende o yol bir kabul görmüş. İlla öyle olacak diye bir şey yok. İBB Başkanımız şimdi tekrar aday olduğu takdirde kazanacağına yürekten inanıyorum. Ciddi anketler var…"

Özel İmamoğlu'nun siyasi geleceğini işaret ederek, "AK Parti'ye hiç kaybetmemiş birisi olacak ve icraatın içinde başında bir seçenek olarak Erdoğan arada bir seçim kazanmasına rağmen İstanbul'u kazanmış olacak. Bu gelecekte Türkiye'yi yönetme talebiyle ortaya çıkmak için güçlü bir pozisyon." dedi.

Özel "Yani Ekrem İmamoğlu İBB'ye aday olmalı mıdır?" sorusuna "Benim partisini de ülkesini de seven bir kişi olarak samimi ve kişisel görüşüm bu yöndedir." Yanıtını verdi.