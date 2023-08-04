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Takvim.com.tr sokağa sordu: 'Atatürk' dizisini yayından kaldıran Disney Plus'a karşı sessizliğe bürünen sanatçılara vatandaşlardan sert tepki!

Amerikan sermayeli FOX'un dijital platformu Disney Plus, Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğdi. "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çekti. Vatandaşlar aboneliklerini iptal ederken sözde muhalifler ve sanat camiası film, dizi ve reklam gelirlerinden olmamak için platforma ses çıkarmadı. Takvim.com.tr Dış Ses ekibi cüzdan Atatürkçülerinin sessizliğini vatandaşa sordu. Vatandaşlar her durumda Atatürk'ün arkasında sığınan CHP ve sözde Atatürkçü sanatçıları yerden yere vurdu.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 10:24 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 10:45
Takvim.com.tr sokağa sordu: ’Atatürk’ dizisini yayından kaldıran Disney Plus’a karşı sessizliğe bürünen sanatçılara vatandaşlardan sert tepki!

Türkiye'de CHP yandaşlığıyla dikkat çeken ve her yaptığı haberde hükümeti hedef alan Amerikan sermayeli FOX'un dijital platformu Disney Plus, Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğdi. "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çekti.

CÜZDAN ATATÜRKÇÜSÜ ÜNLÜLER SESSİZ
8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de "Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanmasına karar verildi. Milyonlar, bu karar üzerine harekete geçti. Tepkilerin odağı haline gelen platforma yapılan abonelikler birer birer iptal edildi. Vatandaşlar aboneliklerini iptal ederken sözde muhalifler ve sanat camiası film, dizi ve reklam gelirlerinden olmamak için platforma ses çıkarmadı.

Takvim.com.tr Dış Ses ekibi Atatürkçü olduğunu iddia eden sanatçıların sessizliğini vatandaşa sordu.

PARAYI ATATÜRK VE TÜRK MİLLETİNDEN DAHA ÇOK SEVİYORLAR
Disney üyeliğini iptal ettiğini belirten ve olayla ilgili sessizliğini koruyan cüzdan Atatürkçüsü sanatçılara sert tepki gösteren bir genç, "Şov yapıyorlar yanlış yoldalar. En ufak çevresel olayda tepki gösteriyorlar böyle bir olayda tepki göstermemeleri parayı Atatürk'ten Türk milletinden daha çok sevdiklerini gösteriyor." dedi.

Türkiye orman varlığından Avrupa'da ilk sırada olduğu halde ağaçlarla ilgili ön plana çıkan ünlülerin Atatürk konusunda kafasını kuma gömmesini eleştiren bir vatandaş ise, "Gerektiği yerde ön plana çıkmıyorlaren gereksiz yerde ön plana çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.


BU BİR İKİYÜZLÜLÜK
Disney'in Ermeni lobisine boyun eğmesini eleştiren bir yurttaş ise, yangın olduğunda hükümeti hedef alan cüzdan Atatürkçülere tepkisini, "Beni rahatsız etti, bu bir ikiyüzlülük" sözleriyle dile getirdi.


KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Seçimlerde CHP'ye oy verdiğini ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevmediğini dile getiren bir vatandaş, "Büyük bir Atatürkçü olmadığını düşünüyorum" dedi.

Vatandaşlar Disney'in dizisinde Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli'nin de olaya karşı sessiz kalmasına tepki gösterdi.

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