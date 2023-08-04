Takvim.com.tr sokağa sordu: ’Atatürk’ dizisini yayından kaldıran Disney Plus’a karşı sessizliğe bürünen sanatçılara vatandaşlardan sert tepki!

Türkiye'de CHP yandaşlığıyla dikkat çeken ve her yaptığı haberde hükümeti hedef alan Amerikan sermayeli FOX'un dijital platformu Disney Plus, Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğdi. "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çekti.

CÜZDAN ATATÜRKÇÜSÜ ÜNLÜLER SESSİZ

8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de "Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanmasına karar verildi. Milyonlar, bu karar üzerine harekete geçti. Tepkilerin odağı haline gelen platforma yapılan abonelikler birer birer iptal edildi. Vatandaşlar aboneliklerini iptal ederken sözde muhalifler ve sanat camiası film, dizi ve reklam gelirlerinden olmamak için platforma ses çıkarmadı.