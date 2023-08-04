Ortalık karıştı: Muhittin Böcek gelinin ’yasak aşk’ isyanını Whatsapp’ta paylaştı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl oğlu Gökhan Böcek'e ile evlenen gelini, eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Böcek, gelininin kendisine gönderdiği sitem dolu mesajları, kendi profilinden paylaşınca büyük bir şaşkınlık yaşandı.
"Size de yazıklar olsun. Bir kere babalık yapmadınız" diye başlayan metni durumundan paylaştığını fark eden Böcek, kısa süre sonra "WhatsApp uygulamam hacklenmiştir. Lütfen gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Saygılarımla..." yazdı.
ŞAHİTLİKLERİNİ KILIÇDAROĞLU YAPTI
Geçtiğimiz yıl 20 Mayıs'ta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, dünya evine girdi. Nikâhı Başkan Böcek kıyarken, törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çiftin nikah şahitliğini yaptı.