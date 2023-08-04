PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

Çözümün tek adresi Başkan Erdoğan: Dünya basını manşete taşıdı! "Kilit oyuncu"

Başkan Erdoğan’ın Putin’le yaptığı telefon görüşmesi, dünya gündeminde ilk sırada yer aldı. Uluslararası medya kuruluşları, “Erdoğan bir kez daha kilit oyuncu” diye yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 06:57
Çözümün tek adresi Başkan Erdoğan: Dünya basını manşete taşıdı! Kilit oyuncu

Dünyanın gözü kulağı, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Lideri Putin ile yaptığı görüşmeye odaklandı. Telefon görüşmesinde, masanın bir numaralı konusu olarak "Tahıl Koridoru Anlaşması" yer aldı. Dünya ülkeleri, bu görüşmenin olumlu sonuçlanması için heyecanlandı. Uluslararası medya kuruluşları, bu görüşmeyi manşetlere çıkardı:



AFP: Erdoğan bir kez daha 'kilit oyuncu' rolünde. Tahıl krizi için Erdoğan'ın Putin'i ikna etmesi bekleniyor.

CNBC: Dünya, olumlu bir mesaj bekliyor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Erdoğan, Putin'e; Ukrayna ile Karadeniz ihtilafında herhangi bir tırmanıştan kaçınma çağrısında bulundu.

Al Jazeera: Putin, tahıl sorununun çözümü için Erdoğan'dan yardım istedi.

France 24: Erdoğan, yine tahıl krizinin çözümünün tek adresi.



İŞTE KOMUTA KADEMESİ
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı'nda yeni komuta kademesi belirlendi. Başkan Erdoğan, toplantı öncesinde, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ne "Bugünkü şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız" sözlerini kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA