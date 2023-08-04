Çözümün tek adresi Başkan Erdoğan: Dünya basını manşete taşıdı! "Kilit oyuncu"

Dünyanın gözü kulağı, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Lideri Putin ile yaptığı görüşmeye odaklandı. Telefon görüşmesinde, masanın bir numaralı konusu olarak "Tahıl Koridoru Anlaşması" yer aldı. Dünya ülkeleri, bu görüşmenin olumlu sonuçlanması için heyecanlandı. Uluslararası medya kuruluşları, bu görüşmeyi manşetlere çıkardı:





AFP: Erdoğan bir kez daha 'kilit oyuncu' rolünde. Tahıl krizi için Erdoğan'ın Putin'i ikna etmesi bekleniyor.

CNBC: Dünya, olumlu bir mesaj bekliyor.