Atatürk sevgisi paranın üstündeki ’Atatürk’ fotoğrafı olan Fatih Altaylı’nın ikiyüzlülüğü! Meğer eşi Disney Plus’a iş yapıyormuş

Disney Plus, yaklaşık sekiz milyon dolar harcadığı "Atatürk" dizisini ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçti. Bu karar kamuoyunda tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından ise Disney Plus, bir skandala daha imza attı.
Disney Plus, yaklaşık sekiz milyon dolar harcadığı "Atatürk" dizisini ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçti. Bu karar kamuoyunda tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından ise Disney Plus, bir skandala daha imza attı.
Disney Plus, Aras Bulut İynemli'nin başrol oyuncusu olduğu "Atatürk" dizisinin 29 Ekim'de FOX TV'de "Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanmasına karar verildi.
GÖZ BOYAMAYA KALKTILAR
Disney, ayrıca dizinin özel bir kurguyla sinema filmine dönüştürüleceğini ve 22 Aralık'tan itibaren sinemalarda olacağını duyurdu.
Müjde olarak servis edilen bu ahlak dışı reklam çalışması Türk izleyicisinin gözünü boyama çalışıldığının göstergesi oldu.
Türk milletinin aklıyla alay edercesine uluslararası niteliğe sahip olan bir yayının yalnızca Türkiye'de yayınlanması, Çeşitli Ermeni topluluklarında zaferle karşılandı.
PEŞ PEŞE ÜYELİKLER İPTAL EDİLDİ
Sosyal medyada vatandaşlar, Disney ve FOX'un algı çalışmasını yönelik öfkelerini #disneyuyelıkıptal etiketiyle dile getirmeye başladı. Birçok kullanıcı peş peşe üyeliklerini iptal etti.
Atatürkçülüğü kimselere bırakmayan birçok ünlü isim ise bu karara sessiz kaldı. Bu isimlerin başını ise Gazeteci Fatih Altaylı çekiyor.
Habere yönelik uzun bir süre paylaşım yapmayan Altaylı, bugün öğle saatlerinde "Disney'in CEO'su olsaydım şunları yazardım" diyerek, iktidara bir mektup yazdı.
Altaylı yazdığı mektupta Disney'i eleştirmek yerine mevcut iktidarı hedef göstererek, Atatürk ilkelerini kaldırmakla suçladı.
İLK TEPKİ AK PARTİ'DEN GELDİ
AK Parti'yi Atatürk'ün yaptığı devrimleri ortadan kaldırmakla suçlayan Altaylı, Atatürk'ün soykırımcı ve katil ilan edildiği yönünde iftiralara baş vurdu.
Ancak Altaylı iktidarı hedef alırken, bu duruma ilk tepki gösteren partinin AK Parti olduğunu göz ardı etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Disney'in Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasını utanç verici olarak niteledi. Ömer Çelik dışında AK Partili birçok isim duruma çok sert bir şekilde tepki gösterdi.
KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
AK Parti'nin aksine her olayda mutfağından video yayımlayan sözde Atatürkçü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise olaya herhangi bir tepki göstermedi.
CHP'nin diğer siyasi aktörleri de Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek sessizliğe gömüldü.
Atatürk üzerinden AK Parti'ye çamur atan Altaylı'nın gerçek niyeti ise çok geç olmadan ortaya çıktı.
DİSNEY İLE ÇALIŞIYORMUŞ
Atatürkçülüğü kimselere kaptırmayan Altaylı'nın eşi Hande Altaylı Disney Plus'ta senarist olarak çalışmakta.
Birsen Altuntaş, Ocak 2023 tarihinde yazdığı bir yazısında, "Abone sayısındaki büyük artış nedeniyle 2. büyük atağa hazırlanan platformun yeni projeleri Haluk Bilginer'li "Şahsiyet", Orhan Pamuk'un eserinden uyarlanacak olan "Masumiyet Müzesi", "Yasak Elma" filmi, "Ölümlü Dünya 2" filmi, Ersin Karabulut'un "Yeraltı Öyküleri" adlı çizgi romanının film serisi, Hande Altaylı'nın yazdığı "Şakir Paşa Ailesi" projesi… Ay Yapım, O3 Medya ve BKM'den de yeni film ve dizi projeleri alacak." diyerek Hande Altaylı'nın yazdığı 'Şakir Paşa Ailesi'nin Disney Plus'ta yer alacağını duyurdu.
Hande Altaylı da sosyal medya hesabından haberi duyurduğu bir paylaşımda bulundu.
ATATÜRKÇÜLÜĞÜ YALNIZCA FOTOĞRAF PAYLAŞMAK SANDI
Sosyal medya hesabında Atatürk fotoğrafları yayınlamaktan asla eksik kalmayan Hande Altaylı, Atatürkçülüğü yalnızca fotoğraf paylaşmak sanmış olacak ki Disney'in bu skandal kararına herhangi bir tepki göstermedi.
Atatürk sevgisi sadece paranın üstündeki Atatürk fotoğrafı olan Hande Altaylı'nın bazı gönderileri...
" Her gün artan bir hayranlıkla... Minnet ve özlemle, aziz hatıranı daima kalbimizde taşıyoruz."
"Sevgi, saygı, minnet ve hayranlıkla..."