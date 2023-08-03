Atatürk sevgisi paranın üstündeki ’Atatürk’ fotoğrafı olan Fatih Altaylı’nın ikiyüzlülüğü! Meğer eşi Disney Plus’a iş yapıyormuş

Atatürkçülüğü kimselere bırakmayan birçok ünlü isim ise bu karara sessiz kaldı. Bu isimlerin başını ise Gazeteci Fatih Altaylı çekiyor. Habere yönelik uzun bir süre paylaşım yapmayan Altaylı, bugün öğle saatlerinde "Disney'in CEO'su olsaydım şunları yazardım" diyerek, iktidara bir mektup yazdı.





Altaylı yazdığı mektupta Disney'i eleştirmek yerine mevcut iktidarı hedef göstererek, Atatürk ilkelerini kaldırmakla suçladı.

İLK TEPKİ AK PARTİ'DEN GELDİ

AK Parti'yi Atatürk'ün yaptığı devrimleri ortadan kaldırmakla suçlayan Altaylı, Atatürk'ün soykırımcı ve katil ilan edildiği yönünde iftiralara baş vurdu.

Ancak Altaylı iktidarı hedef alırken, bu duruma ilk tepki gösteren partinin AK Parti olduğunu göz ardı etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Disney'in Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasını utanç verici olarak niteledi. Ömer Çelik dışında AK Partili birçok isim duruma çok sert bir şekilde tepki gösterdi.