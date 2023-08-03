Uzman isimden korkutan İstanbul depremi uyarısı! 900 kat daha büyük enerjiyle meydana gelecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki , İstanbul 'daki riskli yapı stoğuna dikkat çekti ve 600 binden fazla binanın yıkılma tehlikesinde olduğunu ifade etti.

Özhaseki, İstanbul veya çevresinde gerçekleşecek 7 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'un koca bir hapishaneye döneceğini söyledi. Deprem sorunu ile ilgili özel bir yasa için çalışma yaptıklarını söyleyen Özhaseki bu durum için Meclis'in açılmasının beklenmeyeceğini duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından ise depremle ilgili çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da yaşanacak olası bir depremin yol açabileceği felaketlere değindi ve Bakan Özhaseki'nin hassasiyetini desteklediğini açıkladı.