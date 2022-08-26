Rüşvetçi genel başkanını örnek aldı! Melek Mızrak Subaşı otelde bir gecelik konaklama için belediyeye 21 bin lira ödetti





YEĞENE VE KANKAYA KIYAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Melek Mızrak Subaşı'nın CHP'li Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni Selçuk Tüzün'ün sahibi olduğu Tüzün Reklam şirketine de 5 milyon TL bedel ile belediyenin reklam işlerini verdiği ortaya çıktı. Subaşı'nın, en yakın arkadaşlarından biri olan ve kendisine ait küçük bir işletmesi bulunan Berna Dönmez'e de belediyenin tüm organizasyon işlerini verdiği belirtildi.

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