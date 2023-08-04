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Canına tak etti! CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını bastı: 34 gündür suyum yok

Antalya'da bir vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti. 34 gündür evinde su olmadığı için, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ASAT binasını basan vatandaş "Yeter 34 gün oldu, su yok. Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 15:44 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 16:00
Canına tak etti! CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ASAT binasını bastı: 34 gündür suyum yok

Antalya'nın Alanya İlçesinde ismi öğrenilemeyen vatandaş 34 gündür evinde su olmadığı için CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atık Su İdaresi'ni ( ASAT ) bastı.

ASAT binasına giderek eline aldığı boş su bidonunu yere fırlatan ve tekmeleyen ismi öğrenilemeyen vatandaş ASAT müdürünün kuruma gelmesini istedi.

"34 GÜNDÜR SUYUM YOK"
İsmi öğrenilemeyen vatandaş, "34 gündür benim suyum yok. Bu adam buraya gelecek. Jandarmayı çağırın. Jandarma da gelsin. Ben burada bekliyorum. 34 gündür suyum yok. Ben artık bıktım ya. Onu ara, bunu ara, şunu ara. Ben kimi arayacağım ya? Jandarmayı da arayın. Jandarma da gelsin. Yazık. Polis, jandarma çağırın, Hepsini çağırın. Ben her gün su dolduruyorum ya. 34 gündür suyum yok. Yeter artık ya. Bıktım. Ben su istiyorum" dedi.

"DENİZDE YIKANIYORUM"
Etraftakilerin sakinleştirmeye çalıştığı vatandaş bir ara ASAT müdürünün odasına girerek bir koltuğa oturdu.

Burada konuşmasına devam eden vatandaş, "Gelsin o, izin yapmayacak. Bana çözüm üretmek için senin şunun bu, bunun bu dediler. Yeter, 34 gün oldu ya. Benim evimde su yok. Benim suyum bugün gelecek. Sizin çavuşunuza 28 Haziran'da bayramda mesaj atmışım. Benim evimdeki saatin biri yok. Hamam gibi. Tuvalete giremiyorum. Ben evimde mayo ile geziyorum. 34 gündür denizde yıkanıyorum. Çağırın jandarma gelsin" diye konuştu. Bu sırada ASAT görevlileri vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı.

EVDE SU SAATİNİ SÖKMÜŞLER
Sabah'ın haberine Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından 28 Haziran'da evdeki su saatinin söküldüğünü ve tekrar takılmadığını ifade eden vatandaş 34 gündür susuz yaşadığını söyledi.

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