Canına tak etti! CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ASAT binasını bastı: 34 gündür suyum yok

Burada konuşmasına devam eden vatandaş, "Gelsin o, izin yapmayacak. Bana çözüm üretmek için senin şunun bu, bunun bu dediler. Yeter, 34 gün oldu ya. Benim evimde su yok. Benim suyum bugün gelecek. Sizin çavuşunuza 28 Haziran'da bayramda mesaj atmışım. Benim evimdeki saatin biri yok. Hamam gibi. Tuvalete giremiyorum. Ben evimde mayo ile geziyorum. 34 gündür denizde yıkanıyorum. Çağırın jandarma gelsin" diye konuştu. Bu sırada ASAT görevlileri vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı.

EVDE SU SAATİNİ SÖKMÜŞLER

Sabah'ın haberine Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından 28 Haziran'da evdeki su saatinin söküldüğünü ve tekrar takılmadığını ifade eden vatandaş 34 gündür susuz yaşadığını söyledi.