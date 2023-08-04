Başkan Erdoğan Eyyam-ı Bahur sıcaklarında kendisini takip eden basın mensuplarına dondurma ikram etti

KAMERAMANLARI UNUTMAYIN Kendisine teşekkür eden basın mensuplarına ekip arkadaşlarını hatırlatan Erdoğan, "Bu havada iyi gider, kameramanları unutmayın" dedi.

EL NİNO VE EYYAM-I BAHURDAN SONRA YENİ SICAKLAR GELİYOR

Son dönemde etkisini daha da hissettiren sıcak hava Türkiye'yi adeta kavurdu. El Nino ve Eyyam-ı Bahur'un etkisi ile hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin 10 derece kadar üstüne çıkarken,şimdi de Afrika sıcakları konusunda uyarı geldi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bu sıcakların etkisi altına gireceği belirtildi.