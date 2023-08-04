Başkan Erdoğan Eyyam-ı Bahur sıcaklarında kendisini takip eden basın mensuplarına dondurma ikram etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı.
ERDOĞAN'DAN BASINA DONDURMA İKRAMI | VİDEO İZLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı.
ERDOĞAN'DAN BASINA DONDURMA İKRAMI | VİDEO İZLE
Erdoğan yine Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde Cuma namazını kıldı.
Başkan Erdoğan, namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
BASIN MENSUPLARINA DONDURMA İKRAMI
Erdoğan açıklamalarının ardından Eyyam-ı Bahur sıcakları nedeniyle zor şartlarda çalışan basın mensuplarına dondurma ikram etti.
KAMERAMANLARI UNUTMAYIN
Kendisine teşekkür eden basın mensuplarına ekip arkadaşlarını hatırlatan Erdoğan, "Bu havada iyi gider, kameramanları unutmayın" dedi.
EL NİNO VE EYYAM-I BAHURDAN SONRA YENİ SICAKLAR GELİYOR
Son dönemde etkisini daha da hissettiren sıcak hava Türkiye'yi adeta kavurdu. El Nino ve Eyyam-ı Bahur'un etkisi ile hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin 10 derece kadar üstüne çıkarken,şimdi de Afrika sıcakları konusunda uyarı geldi.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bu sıcakların etkisi altına gireceği belirtildi.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 derece kadar üzerinde seyredeceği aktarıldı.
HAVA SICAKLIKLARI 40 DERECEĞİ BULACAK
Hava sıcaklığının yer yer 40 dereceyi bulacağı belirtilirken, aşırı sıcakların 3 gün etkili olması bekleniyor. Hafta başından itibaren ise havanın mevsim normallerine döneceği bildirildi.
HANGİ BÖLGELER UYARILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzlukları karşı(Ulaşımda aksamalar, Çadır uçması gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Meteorolojinin bölge bölge hava durumu tahmini ise şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kahramanmaraş çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde Batılı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Malatya çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
4 AĞUSTOS 2023 CUMA TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
5 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU