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Ağrı'da meydana gelen sel nedeniyle kapanan Türkiye-İran kara yolu ulaşıma açıldı

Son dakika haberi! Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle kapanan Türkiye-İran kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 16:17 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 17:47
Ağrı’da meydana gelen sel nedeniyle kapanan Türkiye-İran kara yolu ulaşıma açıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle kapanan Türkiye-İran kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

İlçede etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi.

İran sınırına yakın noktada bulunan ve bazı derelerin taştığı köylerde, tarım arazileri de zarar gördü.

Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye sevk edilen AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları, Devlet Su İşleri ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

İş makineleriyle yapılan çalışmaların ardından İran-Türkiye kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Telçeker köyünde sel sularının girdiği bazı evlerle ilgili hasar tespit çalışmasına başlandı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri yolda kalan vatandaşlara ve köylülere ikramlarda bulundu.

Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci de bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları koordine etti.

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