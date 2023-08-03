Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne demiryolu: Pekin Londra’ya giden yol buradan geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkenin çehresini değiştirecek, milyonlarca vatandaşa daha konforlu bir yaşam ve ulaşım sağlayacak Türkiye Yüzyılı projelerini anlattı.

KÖRFEZ İLGİSİ Sabah gazetesinin haberine göre; Uraloğlu şunları vurguladı: Gelinen noktada Kanal İstanbul için ciddi finansman kaynağı gerekiyor. Bu görüşmeleri de zaman zaman yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Körfez turunda da gündeme geldi. Finansman hangi şartlarda olabilir, Türkiye 'nin lehine nasıl olabilir, çalışıyoruz.

Montrö Anlaşması'na göre Boğaz'dan geçişlerin 1 altın Frank, yani 18 dolar olması gerekiyor. Ancak son artışla bu rakam 4,45 doları buldu. 18 dolar olsa yıllık 700-800 milyon dolar demek. Bu da Kanal İstanbul için ciddi finans kaynağı olurdu.

YAPIMCI ŞİRKETLER İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Kanal İstanbul için dünyada bu tür deniz yapılarını yapan firmalar ile birkaç senedir görüşüyoruz ama Türkiye için doğru şartları bulmamız lazım. Şartların doğru yere oturtulması ile ilgili bir süreç var.