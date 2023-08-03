'Değişim' yemeği acı geldi! CHP'nin ağır toplarından İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" telkini: Önce Murat Karayalçın sonra Hikmet Çetin





ÇETİN DE 'İSTANBUL'DA KAL' DEDİ...

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Murat Karayalçın'dan sonra eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den de Ekrem İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" telkini geldi.

Fondaş İsmail Saymaz'a konuşan Hikmet Çetin, "İmamoğlu'na, 'İstanbul'u kazanmalısın' dedik" dedi. Kurultay sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Çetin, "Kılıçdaroğlu devam eder, öyle görünüyor" ifadesini kullandı.



Saymaz, Hikmet Çetin ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı:

- Ne konuştunuz?

Yerel seçime odaklandık. İstanbul çok önemli… HDP (destek verecek gibi) görünmüyor, İyi Parti de yok. Mutlaka kazanılması gerektiğini söyledim. Hepimiz o görüşü söyledik.

- Bir şey dedi mi?

Hayır.