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'Değişim' yemeği acı geldi! CHP'nin ağır toplarından İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" telkini: Önce Murat Karayalçın sonra Hikmet Çetin

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde CHP'nin eski genel başkanlarıyla yaptığı "Kılıçdaroğlu'nu yeme" organizasyonu umduğu gibi geçmedi. CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den de İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" telkini geldi. Çetin, "İmamoğlu'na, 'İstanbul'u kazanmalısın' dedik" ifadelerini kullandı. Öte yandan kurultay sürecine ilişkin konuşan Çetin, "Kılıçdaroğlu devam eder, öyle görünüyor" ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 10:28 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 10:41
’Değişim’ yemeği acı geldi! CHP’nin ağır toplarından İmamoğlu’na Aday olma İstanbul’da kal telkini: Önce Murat Karayalçın sonra Hikmet Çetin
28 Mayıs'taki tarihi hezimet ve yaklaşan yerel seçimle öncesi CHP'de sular durulmuyor.

'Zoom' cuntasıyla 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu, geride bıraktığımız günlerde "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışında bulundu.



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Bu durum siyaset kulislerinde "İmamoğlu'nun İBB'den kaçma planı" olarak yorumlandı.




"KILIÇDAROĞLU'NU YEME" BULUŞMASI
Takip eden süreçte İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etti. Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.



'Değişim' yemeği Ekrem İmamoğlu'nun pek de umduğu gibi geçmedi...

"DEĞİŞİM' YEMEĞİ BOĞAZINDA KALDI: "ADAY OLMA EKREM"
O akşam organize edilen yemekte bulunan CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.



ÇETİN DE 'İSTANBUL'DA KAL' DEDİ...
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Murat Karayalçın'dan sonra eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den de Ekrem İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" telkini geldi.

Fondaş İsmail Saymaz'a konuşan Hikmet Çetin, "İmamoğlu'na, 'İstanbul'u kazanmalısın' dedik" dedi. Kurultay sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Çetin, "Kılıçdaroğlu devam eder, öyle görünüyor" ifadesini kullandı.

Saymaz, Hikmet Çetin ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı:

- Ne konuştunuz?

Yerel seçime odaklandık. İstanbul çok önemli… HDP (destek verecek gibi) görünmüyor, İyi Parti de yok. Mutlaka kazanılması gerektiğini söyledim. Hepimiz o görüşü söyledik.

- Bir şey dedi mi?

Hayır.

- Tavsiyeniz olur mu?

İstanbul'u mutlaka kazanması lazım.

- Önceliği buraya vermeli.

Evet. İkisi beraber olmuyor.

- Kurultayda ne olur?

Kılıçdaroğlu devam eder, öyle görünüyor.

- Koşullar bu şekilde devam ederse sonuç ne olur?

Çok zor bir seçim olur. Örgüte moral vermek lazım. Örgütü ayağa kaldıracak politika lazım.

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