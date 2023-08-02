Atatürk’ü herkese karşı silah olarak kullandılar: Disney-FOX-CHP ve Atatürk denklemi!

TÜRKİYE'DE CHP'YE VERDİĞİ DESTEKLE TANINIYOR FOX bir ABD kanalı ve Disney de ABD'nin en eski eğlence kanallarından biri. Fox'un sahiplik ilişkisi de Disney'e ait. Fox Türkiye 'de CHP'ye verdiği destekle biliniyor. Ucuz kurgularda yapılıyordu. Dizilerde de inceden mesajlar verildi.

ABD SERMAYESİNE AİT BİR KANAL Türkiye ile ABD arasında son yıllarda keskinleşen bir ilişki var. Biden Erdoğan'ı değiştireceğini söylemişti. ABD'nin Türkiye'de yayın organları var. Voice of America 'nın Türkiye'de kanalları var. ABD sermayesinin de sahip olduğu kanal da FOX .

FOX İLE CHP'NİN ATATÜRK İSTİSMARI ÖRTÜŞTÜ

CHP'nin tarihi yakıtı Atatürk. FOX Türkiye'de çok göze battı. FOX TV'nin yayın politikası CHP'nin Atatürk istismarı ile örtüşüyor.

İSTİSMAR EDEN DE BUNLAR SATANLAR DA BUNLAR

Artık bu platforma çok sayıda firma giriyor. Disney Türkiye pazarına girecekken aklınca kıyak yaptı. Ne dediler? Atatürk'ün filmini yapacaklarını söyleyerek dikkat çektiler. Disney, CHP ve FOX Atatürk'ü resmen yediler. Bütün sermayeleri Atatürk'tü. Bunların bitmez tükenmez sermayeleri Atatürk'tü. Herkese karşı silah olarak kullandılar. Atatürk'ü yine bunlar sattı.