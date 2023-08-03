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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 23:57 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023, 00:25

Atatürk'ü herkese karşı silah olarak kullandılar: Disney-FOX-CHP ve Atatürk denklemi!

ABD'deki Ermeni lobisine boyun eğip Atatürk için çekilen diziyi yayından kaldıran Disney Plus'a tepki yağarken A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Gaffar Yakınca Disney-FOX-CHP ve Atatürk arasındaki denklemi A Haber'de yorumladı. Yakınca "Disney Türkiye pazarına girecekken aklınca kıyak yaptı. Ne dediler? Atatürk'ün filmini yapacaklarını söyleyerek dikkat çektiler." dedi. Yakınca ayrıca CHP'nin tüm yakıtının Atatürk olduğunu ifade ederken "Bunların bitmez tükenmez sermayeleri Atatürk'tü. Herkese karşı silah olarak kullandılar. Atatürk'ü yine bunlar sattı." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye piyasasına giren dizi/film platformu Disney Plus, 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı aldı. ABD'deki Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'ın kararına tepkiler yağarken, skandala ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK) harekete geçti.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Aldığı karar nedeniyle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini ifade eden Şahin, "Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır." dedi.

TEPKİLERDEN KAÇMAK İÇİN FOX'DA YAYINLAMA KARARI
Gelen tepkiler üzerine ise Disney Plus, dizinin öncelikle yine kendi çatısı altında yer alan Fox TV'de yayınlanacağını, sonrasında ise sinemalarda gösterime gireceğini duyurdu. Disney'in bu kararının ardından Ermeni lobisinin baskılarının olduğu iddia edildi. Nitekim Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) Atatürk dizisi için baskı yaptığı iddiası, komitenin sosyal medya hesaplarından dizinin kaldırılmasını talep eden paylaşımlar yapmıştı.

Yaşanan bu gelişmeleri A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Gaffar Yakınca yorumladı.

TÜRKİYE'DE CHP'YE VERDİĞİ DESTEKLE TANINIYOR
FOX bir ABD kanalı ve Disney de ABD'nin en eski eğlence kanallarından biri. Fox'un sahiplik ilişkisi de Disney'e ait. Fox Türkiye'de CHP'ye verdiği destekle biliniyor. Ucuz kurgularda yapılıyordu. Dizilerde de inceden mesajlar verildi.

ABD SERMAYESİNE AİT BİR KANAL
Türkiye ile ABD arasında son yıllarda keskinleşen bir ilişki var. Biden Erdoğan'ı değiştireceğini söylemişti. ABD'nin Türkiye'de yayın organları var. Voice of America'nın Türkiye'de kanalları var. ABD sermayesinin de sahip olduğu kanal da FOX.

FOX İLE CHP'NİN ATATÜRK İSTİSMARI ÖRTÜŞTÜ
CHP'nin tarihi yakıtı Atatürk. FOX Türkiye'de çok göze battı. FOX TV'nin yayın politikası CHP'nin Atatürk istismarı ile örtüşüyor.

İSTİSMAR EDEN DE BUNLAR SATANLAR DA BUNLAR
Artık bu platforma çok sayıda firma giriyor. Disney Türkiye pazarına girecekken aklınca kıyak yaptı. Ne dediler? Atatürk'ün filmini yapacaklarını söyleyerek dikkat çektiler. Disney, CHP ve FOX Atatürk'ü resmen yediler. Bütün sermayeleri Atatürk'tü. Bunların bitmez tükenmez sermayeleri Atatürk'tü. Herkese karşı silah olarak kullandılar. Atatürk'ü yine bunlar sattı.

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