Hedef 50 milyar dolar| Uçuşlar yakında başlayacak! Bakan duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ekvator Ginesi Ulaştırma, Posta ve Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Honorato Evita Oma'yı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ekvator Ginesi Ulaştırma, Posta ve Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Honorato Evita Oma'yı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
"HEDEFİMİZ 50 MİLYAR DOLAR"
Bakan Uraloğlu, görüşmelerde "Ufuk 2035" adlı ulusal kalkınma planı çerçevesinde ekonomideki çeşitliliğe yönelik sektörlerin, balıkçılık, turizm, tarım ve sanayi gibi alanlarda gelişmelerin, ulaştırma sektöründeki ilerlemelerle paralellik gösterdiğini belirterek, "Afrika ülkelerindeki yatırımlar konusunda, Türkiye'nin Afrika Vizyonu çerçevesinde kıta ülkeleri ile ticaret hacmini artırmak için karşılıklı kazanç prensibi ile yatırımlar yapıldı. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektörün inşa ettiği ilişkilerin kıta genelinde barış, istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamıştır. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki toplam ticaret hacminin 2003 yılında 1,35 milyar dolar iken 2022 yılında 40,7 milyar dolara yükseldi. 2023 yılı sonunda ise hedefimiz 50 milyar dolar" diye konuştu.
"PROJELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Ekvator Ginesi ile ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili olarak Bakan Uraloğlu, "Türk şirketlerinin Ekvator Ginesi'nde gerçekleştirdiği önemli projeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi bizim için büyük önem arz ediyor. Malabo ve Bata limanları işletmeciliği ihalesini kazanan Albayrak Holding'in, diğer Türk firmaları için de ülkede yatırım yapma örneği teşkil etmesini umuyorum. Denizcilik konusunda, iki ülke arasındaki ihracat ve ithalatın sağlanmasında önemli rol oynayan deniz taşımacılığının geliştirilmesi çok önemli. İki ülke arasında bir denizcilik anlaşması imzalanması için müzakerelere açık olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.
"İSTANBUL-MALABO SEFERLERİ EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK"
Sivil Havacılık konusunda, pandemi nedeniyle durdurulan İstanbul-Malabo seferlerinin artan taleple tekrar başlayacağını da ifade eden Bakan Uraloğlu, "İki ülke arasında imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşması iç hukuk onay süreci sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Haberleşme konusunda, Ekvator Ginesi Posta İdaresi ile PTT arasındaki ilişkilerin gelecekte yeni iş birlikleri ile zenginleştirileceğini temenni ediyorum. Ayrıca, mobil operatör "Getesa" ile kurulan roaming anlaşmasının sonlandırılmasından üzüntü duyduğunu ve iki ülke operatörleri arasındaki sorunların giderilmesi için destek talep ediyoruz" diye konuştu.