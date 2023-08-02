Hedef 50 milyar dolar| Uçuşlar yakında başlayacak! Bakan duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ekvator Ginesi Ulaştırma, Posta ve Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Honorato Evita Oma'yı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

"HEDEFİMİZ 50 MİLYAR DOLAR"

Bakan Uraloğlu, görüşmelerde "Ufuk 2035" adlı ulusal kalkınma planı çerçevesinde ekonomideki çeşitliliğe yönelik sektörlerin, balıkçılık, turizm, tarım ve sanayi gibi alanlarda gelişmelerin, ulaştırma sektöründeki ilerlemelerle paralellik gösterdiğini belirterek, "Afrika ülkelerindeki yatırımlar konusunda, Türkiye'nin Afrika Vizyonu çerçevesinde kıta ülkeleri ile ticaret hacmini artırmak için karşılıklı kazanç prensibi ile yatırımlar yapıldı. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektörün inşa ettiği ilişkilerin kıta genelinde barış, istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamıştır. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki toplam ticaret hacminin 2003 yılında 1,35 milyar dolar iken 2022 yılında 40,7 milyar dolara yükseldi. 2023 yılı sonunda ise hedefimiz 50 milyar dolar" diye konuştu.