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Bebek katili Öcalan'ı savunan TELE 1'e RTÜK kararı: Yedi gün boyunca karartılacak!

Türk televizyon tarihinin en skandal açıklamalarından birine imza atan CHP fondaşı Merdan Yanardağ canlı yayında bebek katili Öcalan'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Öte yandan RTÜK'ün 'ekran karartma' cezası verdiği TELE1'in aldırdığı yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Televizyon 6 - 12 Ağustos tarihlerinde karartılacak.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 20:23 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 20:43
Bebek katili Öcalan’ı savunan TELE 1’e RTÜK kararı: Yedi gün boyunca karartılacak!

CHP tarafından fonlanan TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bebek katili Abdullah Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri sürerek teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu iddia etmişti.

Öte yandan terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı güzellediği için tutuklanan Merdan Yanardağ'a sahip çıkmıştı.

İŞTE O SKANDAL SÖZLER
PKK elebaşı Öcalan'ı güzelleyen Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı:

"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur.

Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."



Merdan Yanardağ skandal açıklamalarının ardından "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından açılan soruşturmayla tutuklanmıştı.



Öte yandan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken Yanardağ'ın 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

YEDİ GÜN BOYUNCA KARARTILACAK
RTÜK, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sözleri sonrası TV'ye yedi gün ekran karartma cezası vermişti. Ankara 4. İdare Mahkemesi, kanalın başvurusu sonrası yürütmeyi durdurma kararı vermiş, kurul da bunu üst mahkemeye taşımıştı.

TELE 1'in haberine göre RTÜK'ün başvurusu sonrası mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Karar bugün TELE1'e tebliğ edildi. Buna göre TV ekranı 6 - 12 Ağustos tarihlerinde 7 gün boyunca karartılacak.

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