Bebek katili Öcalan’ı savunan TELE 1’e RTÜK kararı: Yedi gün boyunca karartılacak!

CHP tarafından fonlanan TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bebek katili Abdullah Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri sürerek teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu iddia etmişti. Öte yandan terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı güzellediği için tutuklanan Merdan Yanardağ'a sahip çıkmıştı.

İŞTE O SKANDAL SÖZLER

PKK elebaşı Öcalan'ı güzelleyen Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı: "İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur.