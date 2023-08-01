Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı'ndan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

2019'daki yerel seçimler öncesi İstanbullulara her alanda birçok vaat veren CHP'li Ekrem İmamoğlu, ulaşımdan şehir planlamasına birçok alanda sınıfta kaldı. CHP'nin aldığı son seçim mağlubiyetinin ardından gözünü Genel Başkanlık koltuğuna diken İmamoğlu'nun kirli hırslarının kokusu Çırpıcı'dan çıktı. İBB'ye bağlı Çırpıcı Parkı'ndan bakımsızlıktan yüzünden pis kokular yükselmeye başladı. Takvim.com.tr İmamoğlu'nun koltuk savaşı yüzünden kaderine terk ettiği ve engelli tuvaletlerinin bile çalışmadığı Çırpıcı'daki rezaleti kare kare görüntüledi.