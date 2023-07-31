Eşkıya krizi: İçişleri Bakanlığı Akbelen’de provokatörlük yapan Mahmut Tanal hakkında hukuki süreç başlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri, Akbelen'de köylüler ve çevrecilerin yanına gitti. Kılıçdaroğlu ve Mahmut Tanal, eylemciler tarafından protesto edildi. Tanal, kendisine "İyi ki iktidar olamadınız" diyen kadına "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AK Parti'nin provokatörüsün" yanıtını verdi. Mustafa Sarıgül ise Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da vatandaşlarla tartışmaya girdi. Bölgeden çadır kuran Tanal, ertesi gün kimlik kontrolü yapan jandarma personeline 'eşkıya' dedi. Kovalayıp elindeki kağıtları almak istedi. Bu duruma İçişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Tanal hakkında hukuki sürecin başlatıldığını kaydetti. Açıklamada, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, 184 yıldır EŞKIYALARLA mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan Jandarmamıza "eşkıya" diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz" denildi.