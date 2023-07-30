İstanbul’un barajlarında kuraklık alarmı! A Haber drone ile havadan görüntüledi

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor.
İSTANBUL'DA KURAKLIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ! VİDEO İZLE
Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor.
İSTANBUL'DA KURAKLIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ! VİDEO İZLE
Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 37.77 olarak ölçüldü.
Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 67.12 olarak kayıtlara geçmişti.
SON 9 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Son rakamlara göre mega kentteki barajlardaki su seviyesi son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü. Alibey Barajı'ndaki son durum A Haber drone kameraları tarafından havadan görüntülendi.
İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranları:
Alibey Barajı: %19.16
Büyükçekmece Barajı: %18.78
Darlık Barajı: % 53.94
Istrancalar Barajı: % 34.27
Kazandere Barajı: % 7.63
Elmalı Barajı: % 28.48
Ömerli Barajı: % 70.63
Pabuçdere Barajı: %4.9
Sazlıdere Barajı: % 21.56
Terkos Barajı: %25.36