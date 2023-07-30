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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 18:19 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 18:40

Devlet milletinin yanında! Malatya'da depremzede konutları hızla yükseliyor!

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da evi yıkılan depremzedeler için yapılan TOKİ konutları hızla yükseliyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da TOKİ konutlarının yapımı devam ediyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da TOKİ konutlarının yapımı devam ediyor. Kent genelinde 100 bin konut yapılacak ve ilk etapta 20 bininin bu yıl içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor.

Malatyada depremzede konutları hızla yükseliyor

İl genelinde yapılacak 25 bin köy evinden 7 bininin ihale süreci tamamladı ve yapımına başladı. Kentte ağır hasarlı 35 bin 680 bina bulunurken, bunlardan 2 bin 157'sinin yıkımı gerçekleşti. Bir taraftan ağır hasarlı binaların yıkımı yapılırken, bir taraftan ise TOKİ konutları hızla yükselmeye devam ediyor.

Malatyada depremzede konutları hızla yükseliyor

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