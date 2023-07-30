Kılıçdaroğlu’na içerden ve dışardan çifte kıskaç: Önder Sav ile Meral Akşener aynı fikirde! Bay bay Kemal

CHP'nin eski genel sekreteri Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Deniz Baykal gibi tek adam olduğunu belirterek, partide hukukun yok sayıldığını anlattı. Sav, bir televizyon kanalında, önemli açıklamalar yaptı: Deniz Bey istifa ettikten sonra bana 'sen genel başkan ol' dediler. Ama ben MYK'yı karşıma alıp Kılıçdaroğlu'na destek verdim. İşi şekillendirdim. Sayın Baykal bana gönül koydu tabii. Zaman içinde Kemal Bey'in iş tutuş tarzıyla benim anlayışım örtüşmedi. 2011 seçimleri oldu bizden sonra... 2011'den 14 Mayıs 2023 seçimlerine kadar hep bekledim ki parti iyi bir başarı sağlasa da Kemal Bey'e gitsem 'Kemal Bey yanılmışım, siz bu işin üstesinden geldiniz, başarı sağladınız' demek isterdim.

DÖRT PARTİ YÜZDE 25

Ama öyle bir başarı olmadı. Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın genel başkan 'kayıp var ama başarısız sayılmayız' diye ifade kullandı. İnsanların kan ter içinde oy toplamaya çabaladıkları seçim kazanılamadı. 4 partiyle yüzde 25 oy alındı, geriye gidiş var... Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiç fazla eğmeden bükmeden istifa etmesi gerekir. Aksi takdirde deneyimli bir siyasetçi olarak önümüzdeki yerel seçimlerin akıbetini olumsuz görüyorum. CHP gibi kocaman bir parti sadece bir kişiye mi mahkum? Onun dışında aday olamaz mı mantığı var? Sayın genel başkan 'geçmişi temiz bir kişi' diyor. CHP'de geçmişi temiz tonlarca kişi var.